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    BMW celebra los 50 años de la familia RS

    Se trata de una línea de motocicletas que ha marcado un antes y un después en el segmento sport-touring. El legado continúa hoy con la R 1300 RS.

     

    La icónica gama de las BMW RS, denominación originalmente vinculada al término alemán Rennsport (competición), puede rastrear sus orígenes hastas 1976, cuando se lanzó la 100 RS, redefiniéndose como Reise und Sport (viaje y deporte), iniciando así una nueva área en el mercado de las dos ruedas, con máquinas capaces de ofrecer alto rendimiento sin sacrificar la comodidad en trayectos prolongados.

    El modelo también incorporó una innovación técnica, al convertirse en la primera motocicleta de producción en serie equipada con un carenado completo optimizado aerodinámicamente en túnel de viento.

    A lo largo de estas cinco décadas, BMW Motorrad ha mantenido viva esta esencia, evolucionando constantemente sus modelos para responder a las necesidades de los motociclistas modernos. La familia RS ha sabido integrar avances tecnológicos en motorización, chasis y aerodinámica, sin perder su identidad basada en el equilibrio entre deportividad y capacidad touring.

    “Celebrar 50 años de la familia RS es reconocer una filosofía que ha definido nuestra manera de entender el motociclismo: la perfecta combinación entre viajar y disfrutar del máximo desempeño en cada curva. La RS no es solo una motocicleta, es una declaración de principios que sigue vigente y evolucionando hacia el futuro”, asegura Benjamín Grohnert Gerentede BMW Motorrad Chile.

    STUDIO GOICO

    En la actualidad, la posta la lleva la nueva BMW R 1300 RS, integrando mejoras sustanciales en motor, parte ciclo y diseño, sin perder la esencia que ha definido a esta línea desde sus orígenes.

    El modelo actual representa un salto generacional en términos de dinámica de conducción. Su nuevo propulsor, más compacto y eficiente, entrega una respuesta más inmediata y un carácter deportivo más marcado, ideal tanto para rutas abiertas como para conducción en curvas exigentes. A esto se suma un chasis completamente renovado, que mejora la rigidez estructural y optimiza la distribución de masas, aportando mayor estabilidad y precisión.

    Uno de los aspectos más destacados de la BMW R 1300 RS es su equilibrio entre rendimiento y confort. La ergonomía ha sido cuidadosamente trabajada para permitir largos viajes sin fatiga, manteniendo una posición de manejo que favorece el control deportivo. Su carenado, heredero conceptual de la histórica BMW R 100 RS, ha sido optimizado aerodinámicamente para ofrecer una excelente protección contra el viento, mejorando la experiencia en trayectos prolongados.

    En el apartado tecnológico, la motocicleta incorpora avanzados sistemas de asistencia a la conducción, modos de manejo configurables y soluciones electrónicas que elevan la seguridad y el control. Estos elementos permiten adaptar el comportamiento de la moto a distintos estilos de conducción y condiciones de terreno, reforzando su carácter versátil.

    El diseño también juega un rol clave, con líneas más modernas y agresivas que refuerzan su identidad deportiva, sin dejar de lado la elegancia característica de la familia RS. Cada elemento ha sido pensado para combinar funcionalidad y estética, consolidando una propuesta coherente con su legado.

    Más sobre:NoticiasBMWBMW MotorradBMW R 1300 RSMotocicletasMotocicletas sport touringBMW R 100 RS

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