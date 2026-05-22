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    Brabus Bodo: un extraordinario gran turismo de US$ 1,2 millones

    Creado en honor al fundador de la firma y basado en el Aston Martin Vanquish, el modelo suma diseño de inspiración clásica, carrocería íntegra de fibra de carbono y un poderoso V12 biturbo de 1.000 caballos de fuerza.

     

    Brabus lanzó su nueva creación: Bodo, un espectacular gran turismo desarrollado como homenaje a Bodo Buschmann, fundador de la compañía alemana dedicada al tuning de alta performance. Se basa en el Aston Martin Vanquish, aunque en el proceso fue completamente rediseñado para transformarse en una interpretación extrema de un GT moderno.

    La idea detrás del proyecto nace directamente de una visión que Buschmann repetía constantemente: construir un gran coupé capaz de combinar lujo, presencia, altas prestaciones y un diseño inspirado en la época dorada del automóvil, pero con tecnología y carácter contemporáneo.

    El resultado es un automóvil de proporciones imponentes. Con más de cinco metros de largo, dos metros de ancho y apenas 1,30 metros de alto, el Brabus Bodo destaca por una silueta baja y musculosa, desarrollada íntegramente en fibra de carbono para optimizar tanto el peso como la eficiencia aerodinámica.

    Su diseño exterior se distancia por completo del Aston Martin Vanquish original. El frontal incorpora una nueva parrilla con 13 lamas verticales, enormes entradas de aire y ópticas LED Matrix exclusivas. La carrocería integra además soluciones funcionales orientadas al rendimiento, incluyendo un spoiler delantero de carbono expuesto, difusor trasero, una gran aleta central y un alerón activo de doble etapa capaz de modificar su posición automáticamente según la velocidad y las condiciones de conducción.

    Uno de los detalles más distintivos es el logotipo “77” ubicado bajo la luneta trasera, referencia directa al año en que Bodo Buschmann fundó Brabus. También destacan las cuatro salidas de escape rectangulares fabricadas en titanio mediante impresión 3D.

    El corazón del Brabus Bodo es un impresionante motor V12 biturbo de 5,2 litros desarrollado artesanalmente por la compañía. Gracias a un sistema de sobrealimentación específico, mejoras en refrigeración y optimización electrónica, el propulsor desarrolla 1.000 caballos de fuerza y 1.200 Nm de torque.

    Toda esa potencia es enviada al eje trasero mediante una transmisión automática de ocho velocidades y un diferencial electrónico con bloqueo de hasta el 100%. Las prestaciones están al nivel de un hypercar: acelera de 0 a 100 km/h en solo 3 segundos, alcanza los 200 km/h en 8,5 segundos y llega hasta una velocidad máxima limitada electrónicamente de 360 km/h.

    El apartado dinámico también incorpora suspensión adaptativa con cinco modos de manejo, frenos carbocerámicos y un sistema de elevación para ambos ejes que aumenta la altura del vehículo en 25 mm para facilitar el uso cotidiano.

    En el interior, Brabus apostó por un ambiente completamente personalizado con cuero negro, alcántara, detalles en fibra de carbono y costuras artesanales.

    Los asientos incluyen bordados exclusivos con la silueta del vehículo y la firma de Bodo Buschmann, mientras que cada unidad incorpora accesorios únicos como una bolsa Weekender de cuero y un pasaporte digital basado en blockchain para certificar autenticidad y especificaciones.

    La producción del Brabus Bodo estará limitada a solo 77 unidades en todo el mundo y con un precio que se espera ronde el millón de euros (US$1,2 millones), números que lo ubican como uno de los proyectos más exclusivos y ambiciosos jamás creados por la firma alemana.

    Más sobre:NoticiasBrabusBodoBodo BuschmannGTVehículos deportivosAutos de lujoSuperdeportivos

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