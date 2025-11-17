Calendario Pirelli 2026 se enfoca en celebridades con amplia trayectoria

La edición 2026 del icónico calendario de Pirelli, bajo el título “Conectando con nuestro origen”, propone un enfoque diferente: ya no se trata solo de glamour ni de cuerpos perfectos, sino de una conversación visual entre la humanidad y los elementos de la naturaleza, articulada a través de una experiencia estética que mezcla lo analógico y lo digital.

Guiado por el fotógrafo noruego Sølve Sundsbø, el proyecto parte de una premisa: “No creo que se trate simplemente de tierra, aire, fuego o agua, sino de conectarnos con aquello de donde venimos”, apunta.

El equipo viajó a locaciones en la campiña inglesa y luego trabajó en estudios en Londres y Nueva York, utilizando pantallas LED, proyecciones y otros recursos tecnológicos para traer a la imagen los paisajes, las nubes, las texturas del viento, el agua en movimiento.

A partir de allí, 11 mujeres seleccionadas, entre llas actrices, deportistas, modelos y creadoras, interpretan elementos: el fuego, el viento, el éter o las flores.

Todas ellas tienen en común experiencia, miradas auténticas y trayectorias reconocidas. En lugar de jóvenes modelos sin pasado, el calendario escoge mujeres con historia y presente, como La tenista Venus Williams, las actrices Tilda Swinton, Luisa Ranieri, Isabella Rossellini, Adria Arjona, Gwendoline Christie, las modelos Eva Herzigova, Du Juan e Irina Shayk, la diseñadora de moda Susie Cave y la cantante FKA Twigs.

Así, la cámara aborda no solo la forma, sino la identidad. Cada retrato funciona como metáfora: hay quien aparece sumergida en agua, otra envuelta en telones de seda azotados por ventiladores, quien representa un cielo crepuscular o flores que crecen sobre cuerpos maduros.

Las edades oscilan entre los 30 y 70 años, y cada participante transmite algo más que la estética comercial, transmitiendo la importancia del tiempo vivido, el aprendizaje, la fuerza y la presencia, un enfoque que marca un cambio de paradigma para el calendario.