Casale tendrá un camión con 1.250 caballos de fuerza en el Dakar 2022

Ignacio Casale dio a conocer el renovado camión Tatra con el que espera volver a lo más alto del Rally Dakar. El piloto nacional, campeón tres veces del Dakar en la categoría Quads, debuto este año con el Tatra Buggyra Racing y ahora se encuentra en Dubai afinando detalles para su próxima participación en el evento que ahora será parte del nuevo Campeonato Mundial de Rally Cross-Country.

El nacional viajó a Emiratos Árabes para conocer, testear y poner a punto el nuevo camión que el equipo checo desarrolló especialmente para él.

“Estuvimos varios meses en conversaciones y video conferencias con el equipo por el desarrollo del nuevo vehículo, y finalmente llegó el día de viajar, conocerlo, probarlo y ponerlo a punto a mi forma de conducción. Hay un staff completo trabajando. Están casi las mismas personas que en el Dakar de hecho, y es muy motivante en todo sentido. Estamos haciendo muchas pruebas, mediciones, hay mecánicos e ingenieros y un gran equipo humano poniendo todo de si para dejar el camión a mi medida”, señaló el piloto Red Bull.

En relación al nuevo camión, Casale señaló que “es increíble, es una máquina que no tiene comparación con el camión en el que corrí en el pasado Dakar. Este nuevo vehículo mejoró en 250 Hp de potencia. Ahora tenemos 1.250 Hp de potencia, tiene caja de transmisión automática, nueva suspensión, una cabina más simple y acogedora que me permite tener mejor visibilidad, y así muchas otras mejorías que estoy seguro me ayudarán a hacer un gran Rally Dakar 2022. Creo que tenemos mucho potencial y un gran futuro”.

Por último, sobre su presente deportivo y a lo que está viviendo actualmente en el presente viaje, Casale indicó que “en los próximos días vamos a tener una reunión con los dueños y jefes de Tatra Buggyra Racing, donde vamos a decidir muchas cosas importantes para mi futuro deportivo y el del equipo, y donde tendré claridad de muchas cosas que se vienen. Por lo pronto, estoy disfrutando al máximo estos días de entrenamiento, trabajando de una forma increíble, muy profesional, para enfrentar ahora mucho más preparado todo lo que se venga y con mucho más entrenamiento y kilómetros a bordo del camión. Me siento muy cómodo y feliz corriendo en la categoría Camiones. He disfrutado mucho y espero seguir creciendo como piloto y haciendo historia”.