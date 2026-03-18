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    Changan Alsvin Plus: un sedán que crece en espacio y suma equipamiento

    El modelo llega en tres versiones, con mejoras en tecnología, seguridad y dimensiones para el uso diario.

     

    El Changan Alsvin Plus aterriza en Chile como parte de la actualización del portafolio de Changan, con una propuesta enfocada en quienes buscan un sedán funcional, con mayor equipamiento y espacio interior. Disponible en versiones Comfort MT, Luxury MT y Luxury AT, el modelo introduce cambios en diseño, tecnología y seguridad.

    Con 4.730 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.700 mm, el Alsvin Plus aumenta sus dimensiones respecto a su antecesor, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y un maletero de 500 litros. En lo estético, adopta líneas cercanas a modelos superiores de la marca, con una parrilla frontal en negro brillante, nuevos faros LED y una silueta más estilizada.

    El interior presenta un rediseño completo, con un panel que integra dos pantallas: un clúster digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. A esto se suman volante forrado en ecocuero, cámara de retroceso y sensores, según versión.

    En las variantes más equipadas aparecen climatizador, sistema keyless, encendido remoto y ajuste eléctrico para el asiento del conductor. También se incorporan salidas de aire para las plazas traseras y tapiz de ecocuero, elementos que apuntan a mejorar la experiencia en trayectos cotidianos.

    En seguridad, todas las versiones incluyen cuatro airbags, control de tracción, asistencia de frenado y monitoreo de presión de neumáticos. La versión Luxury AT agrega control crucero, freno de estacionamiento electrónico y cámara 540°.

    Bajo el capó, el modelo equipa un motor 1.5 litros de 102 hp, asociado a una caja manual de cinco marchas o a una automática de doble embrague de siete velocidades. El consumo homologado alcanza hasta 15 km/l en ciclo combinado para las versiones mecánicas.

    “Este modelo refleja el camino que está siguiendo la marca, con más tecnología y un diseño actualizado, manteniendo una propuesta accesible”, señaló Pablo Hube, gerente de Changan en Chile.

    Con precios que parten en los $9.690.000 de la versión Comfort MT, sigue en los $10.490.000 de la Luxury MT y cierra en los $11.290.000 de la Luxury AT (valores que incluyen bonos de lanzamiento y financiamiento).

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosChanganAlsvin Plussedán

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