Cuatro vehículos de la alianza de GM y Hyundai serán para Centro y Sudamérica

General Motors y Hyundai Motor Company dieron a conocer los primeros frutos de su alianza estratégica, comunicada en septiembre pasado: cinco vehículos desarrollados en conjunto, que marcarán un nuevo capítulo en la industria automotriz de América.

El acuerdo contempla el diseño y la producción de cuatro vehículos para los mercados de Centro y Sudamérica, incluyendo una SUV, un compacto urbano y dos pickups, una de tamaño mediano y otra más pequeña. Casa uno será elaborado sobre una arquitectura flexible que permitirá tanto motorización de combustión como sistemas híbridos.

Además, ambas compañías trabajarán juntas en el desarrollo de una van comercial eléctrica destinada al mercado norteamericano, cuya producción será en Estados Unidos.

Los modelos tienen su lanzamiento previsto a partir de 2028 y las expectativas de venta son de 800 mil unidades vendidas por año.

El desarrollo y responsabilidades se dividirán entre las empresas: GM estará a cargo de la plataforma de la pickup mediana, mientras que Hyundai liderará el desarrollo de los vehículos compactos y de la van eléctrica. Aunque los modelos compartirán plataformas comunes, cada marca conservará un diseño exclusivo, alineado con su identidad y estilo característico.

Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM, subrayó que la colaboración apunta a segmentos clave en Latinoamérica, así como al segmento comercial en América del Norte. “Gracias a esta alianza, GM y Hyundai ofrecerán más opciones a los clientes, con mayor rapidez y a menor costo”, afirmó.

José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company, agregó que esta alianza estratégica “permitirá ofrecer más valor y opciones a nuestros clientes”.

Además del desarrollo vehicular, GM y Hyundai planean iniciativas conjuntas de compras en el continente, que abarcarán desde materiales hasta logística y transporte. También exploran colaboraciones en el uso de acero de bajas emisiones de carbono, reafirmando el compromiso compartido con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.