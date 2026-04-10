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    Cupra presenta el nuevo Raval, un hatchback eléctrico con más de 400 km de autonomía

    El último estreno de la marca española tiene espíritu deportivo, alta tecnología y eficiencia para conquistar la movilidad urbana.

     

    La estrategia de electrificación de Cupra tiene un nuevo con la presentación del Raval, un modelo que busca romper con los esquemas tradicionales del segmento urbano al combinar diseño audaz, alto rendimiento y una propuesta tecnológica de última generación.

    Con apenas 4,04 metros de largo, el Raval se posiciona como un vehículo ideal para la ciudad, pero con una versatilidad que lo acerca a segmentos superiores. Su diseño exterior destaca por un frontal agresivo con “morro de tiburón”, faros Matrix LED y una firma lumínica distintiva, mientras que elementos como los tiradores ocultos, las llantas aerodinámicas y el alerón trasero optimizan el flujo de aire, logrando una de las mejores eficiencias aerodinámicas de la gama.

    Construido sobre la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen, el Raval incorpora un sistema de propulsión eléctrico de nueva generación que reduce peso y mejora la eficiencia. En su versión de entrada, ofrece hasta 211 hp y una autonomía cercana a los 450 kilómetros, posicionándose como una alternativa competitiva dentro de los eléctricos compactos.

    El interior refuerza el enfoque en el conductor, con un diseño digital que integra un cuadro de instrumentos de 10,25” y una pantalla central de 12,9”, además de iluminación ambiental y materiales sostenibles, como tapices reciclados. A pesar de su tamaño, ofrece un maletero de 441 litros, destacando en practicidad para el uso diario.

    davidcasas photographer

    En términos dinámicos, el Raval apuesta por una conducción deportiva, con un chasis rebajado, dirección progresiva y suspensión adaptativa con múltiples ajustes, que entregan una experiencia ágil y precisa. A esto se suma el sistema “one-pedal driving”, que optimiza la regeneración de energía en entornos urbanos.

    La seguridad también es protagonista, con siete airbags, asistentes avanzados de conducción, cámara 360° y funciones como estacionamiento remoto mediante smartphone.

    davidcasas photographer

    Diseñado y fabricado en Barcelona, el Raval representa una nueva etapa para la marca, acercando la electromovilidad a un público más amplio sin renunciar a la emoción ni al diseño. Con un precio de entrada cercano a los 26 mil euros ($27 millones), se proyecta como uno de los modelos clave para democratizar el acceso a los vehículos eléctricos en Europa.

    obre su llegada a Chile, se espera que lo haga durante 2027.

    Más sobre:NoticiasCupraRavalHatchbackAutos eléctricos100% eléctricosElectromovilidad

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