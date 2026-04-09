Después de su instalación en Chile, el Grupo Magna lleva Baic a Perú

Baic sigue avanzando en su plan de crecimiento en Latinoamérica con el inicio oficial de sus operaciones en Perú, en una operación que marca continuidad directa tras su reciente relanzamiento en Chile. Este movimiento refuerza la estrategia regional de la marca, que busca consolidarse en mercados clave con una visión de largo plazo.

El desembarco en Perú se concreta también junto a Grupo Automotriz Magna, conglomerado dominicado con más de 50 años de trayectoria y presencia en más de 11 países, que ya lideró el retorno de la marca al mercado chileno con un ambicioso plan de inversión superior a los US$20 millones entre 2025 y 2026 .

La operación peruana estará a cargo de Humberto Almeyda como country manager. Su foco estará puesto en el desarrollo de red, posicionamiento de marca y despliegue comercial, elementos clave para sostener el crecimiento en un mercado con alto potencial.

Pablo Vásquez R.

En cuanto a su oferta, BAIC replicará en gran medida el portafolio que ya comercializa en Chile, con una gama centrada en SUVs y vehículos off-road. Modelos como X35, X55, X7 y la familia BJ (BJ30, BJ40, BJ40 PRO y BJ60), además del sedán U5 Plus, conforman una propuesta orientada a segmentos de alto crecimiento y demanda en la región.

Esta estrategia responde a una tendencia clara en la industria, donde los SUVs y todoterrenos continúan liderando las preferencias de los consumidores, impulsados por su versatilidad, equipamiento y desempeño en distintos escenarios.

“Perú representa un mercado estratégico en la región, con un alto potencial de crecimiento en segmentos clave como SUV y vehículos off-road. Esto se alinea con nuestro portafolio global, que cuenta con productos de primer nivel, altamente competitivos y diseñados para responder a las nuevas demandas del consumidor peruano en términos de tecnología, desempeño y experiencia”, manifestó Renato Rivas, Gerente General Baic Chile y Perú.

Así, la presencia de Baic en América se extiende a casi una quincena de país, como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, México, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Bolivia, Venezuela y Ecuador.