    Dongfeng amplía su gama con la variante eléctrica del MAGE

    El MAGE EV se presenta en una única versión, con 403 kilómetros de autonomía y un precio de $21.980.000.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Dongfeng, representado por Cidef en Chile, abre los fuegos de este 2026, con el estreno del MAGE EV, el cual se presenta como la versión 100% eléctrica del SUV lanzado a fines de 2024 -con un motor 1.5 litros y 195 Hp-.

    Antes de entrar en su mecánica, el Dongfeng Mage EV anota prácticamente las mismas dimensiones de la variante convencional, con 4.670 mm de largo (20 mm menos), 1.900 mm de ancho (5 mm menos), 1.613 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.775 mm.

    Por otro lado, su despeje del suelo se rebaja hasta los 145 mm y su maletero se reduce hasta los 360 litros (-70 litros).

    Estilísticamente, se distingue por sus líneas limpias e imponente presencia, con un frontal que prescinde de la parrilla tradicional para optimizar la aerodinámica, e integrando ópticas delanteras y traseras full LED.

    Al interior, el MAGE EV apuesta por un diseño minimalista y tecnología a bordo. Así el habitáculo gira en torno a dos grandes pantallas: un tablero digital de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y una pantalla de infoentretenimiento de 10,4 pulgadas con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma un techo panorámico con cortina eléctrica que amplifica la sensación de espacio y libertad.

    En cuanto a seguridad, solo viene con dos airbags, lo que nos parece insuficiente al día de hoy, sobre todo además considerando que modelos más pequeños o de menor precio vienen con más bolsas de aire de serie. El equipamiento se complementa con asistente de partida en pendiente, control de descenso, cámara de retroceso con sensores traseros y monitoreo de presión de neumáticos.

    Finalmente, el Dongfeng Mage EV equipa un motor 100% eléctrico, sincrónico de imanes permanentes capaz de desplegar una potencia equivalente a 160 Hp (120 kW) y un torque de 240 Nm de entrega inmediata. 

    La energía proviene de una batería de Litio Ferrofosfato (LiFePo) de 50,82 kWh, la cual otorga una autonomía de 403 kilómetros (ciclo NEDC)

    Cuenta con puerto de carga CCS2 que permite dos modalidades:

    Carga lenta (AC): Ideal para cargar el vehículo durante la noche en el hogar, alcanzando el 100% en aproximadamente 8 horas.

    Carga rápida (DC): Para viajes más largos, permite recuperar la batería del 30% al 80% en solo 30 minutos en estaciones de carga rápida. Además, incluye de serie un cargador portátil de 220V.

    El precio del nuevo Dongfeng MAGE EV es de $21.980.000.“Con el MAGE EV, no sólo estamos lanzando un nuevo modelo; estamos inaugurando una nueva era para Cidef y Dongfeng en Chile. Es un vehículo pensado para las personas y familias que ya sienten cercana la electromovilidad.  Para quienes buscan innovación, respeto por el medio ambiente y un alto estándar de confort y tecnología. Estamos seguros de que se convertirá en un actor clave en la electromovilidad del país”, comentó Tomás Robinson, gerente general de CIDEF.

