SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Dongfeng presenta su primer SUV híbrido enchufable

    Se trata del L7 PHEV, el cual ofrece una autonomía combinada de hasta 1.113 km. Parte en los $22.990.000.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Tras la incorporación de modelos 100% eléctricos como el citycar Nammi, el sedán E70 y el SUV Vigo, Dongfeng da un nuevo paso con la llegada del Dongfeng L7 PHEV, el primer SUV híbrido enchufable (PHEV) de su catálogo en el país, que llega para ofrecer hasta 1.113 km de autonomía combinada, y un rango 100% eléctrico de hasta 105 km.

    Estéticamente, el Dongfeng L7 PHEV destaca por líneas angulosas y modernas, manillas ocultas, iluminación completamente LED, llantas de aleación de hasta 19 pulgadas y un gran techo panorámico que aporta luminosidad y amplitud al habitáculo.

    Respecto de sus medidas, alcanza los 4.685 mm de largo, una distancia entre ejes de 2.775 mm y un maletero de hasta 1.846 litros con los asientos abatidos, por lo cual entrega un espacio interior amplio y funcional para toda la familia.

    En el interior, el protagonismo recae en la conectividad y el confort. Una pantalla táctil de 14,6 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, asientos tapizados en ecocuero, ajuste eléctrico para el conductor, Smart Key y volante multifunción, entre otros.

    Ahora bien, el gran diferencial del nuevo L7 PHEV está en su sistema de propulsión híbrido enchufable, que combina un motor turbo de 1.5 litros con un motor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 332 Hp y 605 Nm de torque.

    Gracias a su batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 17,3 kWh y a un estanque de combustible de 55 litros, el Dongfeng L7 PHEV puede alcanzar hasta 1.113 kilómetros de autonomía combinada, permitiendo recorrer largas distancias sin preocuparse por las recargas frecuentes. A ello se suma un rango 100% eléctrico que permite recorrer hasta 105 km. Además, admite carga en corriente alterna y carga rápida en corriente continua, recuperando del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

    Así, al compararlo con un vehículo de tamaño similar con motor a gasolina y considerando un recorrido promedio mensual de 1.300 kilómetros, el Dongfeng L7 PHEV genera un ahorro de un 68% en el costo por kilómetro recorrido, esto se traduce en un ahorro real cercano a los $110.000 mensuales, equivalentes a $1.317.155 al año, generando un impacto directo y positivo en el presupuesto de los usuarios.

    En materia de seguridad, el nuevo SUV incorpora hasta seis airbags, cámara 360°, control de estabilidad, asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) en su versión Elite, que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y asistente de luces altas.

    El nuevo Dongfeng L7 PHEV estará disponible en Chile en las versiones L7 1.5T PHEV ($22.990.000) y L7 1.5T PHEV Elite($24.490.000). Cuenta con una garantía de 10 años sin límite de kilometraje, mantenciones programadas cada 10.000 kilómetros y el respaldo de la red nacional de ADP Indumotora, que entregará cobertura comercial y de postventa a lo largo del país.

    Más sobre:Lanzamiento autosautos nuevosDongfeng L7 PHEV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Sujetos irrumpen en la casa de Alfredo Lamadrid en Las Condes para robar joyas y relojes

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso de equipos incautados

    Lo más leído

    1.
    Geely 3L Challenge: el desafío del desierto

    Geely 3L Challenge: el desafío del desierto

    2.
    “Made in Japón”: llega la versión híbrida del Honda ZR-V

    “Made in Japón”: llega la versión híbrida del Honda ZR-V

    3.
    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”
    Chile

    Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Sujetos irrumpen en la casa de Alfredo Lamadrid en Las Condes para robar joyas y relojes

    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones
    Negocios

    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    El Tribunal Constitucional “entre otros”

    Repetto por efecto de los subsidios para bajar la pobreza por ingresos: “La única transferencia relevante es la PGU”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    River Plate profundiza su crisis: Eduardo Coudet renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    River Plate profundiza su crisis: Eduardo Coudet renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana

    Con un Superclásico en una eventual final: la Copa Chile define las rondas definitivas rumbo al título

    Aníbal Mosa arremete contra la U tras la denuncia a Javier Correa: “Deben aceptar sus derrotas”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”
    Mundo

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Rusia niega planes para un ataque contra la OTAN en plena visita a Moscú por parte del jefe de la CIA

    Doug Ford, el premier de Ontario que intercambia insultos con Trump por los aranceles a Canadá

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón