Dongfeng presenta su primer SUV híbrido enchufable

Tras la incorporación de modelos 100% eléctricos como el citycar Nammi, el sedán E70 y el SUV Vigo, Dongfeng da un nuevo paso con la llegada del Dongfeng L7 PHEV, el primer SUV híbrido enchufable (PHEV) de su catálogo en el país, que llega para ofrecer hasta 1.113 km de autonomía combinada, y un rango 100% eléctrico de hasta 105 km.

Estéticamente, el Dongfeng L7 PHEV destaca por líneas angulosas y modernas, manillas ocultas, iluminación completamente LED, llantas de aleación de hasta 19 pulgadas y un gran techo panorámico que aporta luminosidad y amplitud al habitáculo.

Respecto de sus medidas, alcanza los 4.685 mm de largo, una distancia entre ejes de 2.775 mm y un maletero de hasta 1.846 litros con los asientos abatidos, por lo cual entrega un espacio interior amplio y funcional para toda la familia.

En el interior, el protagonismo recae en la conectividad y el confort. Una pantalla táctil de 14,6 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, asientos tapizados en ecocuero, ajuste eléctrico para el conductor, Smart Key y volante multifunción, entre otros.

Ahora bien, el gran diferencial del nuevo L7 PHEV está en su sistema de propulsión híbrido enchufable, que combina un motor turbo de 1.5 litros con un motor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 332 Hp y 605 Nm de torque.

Gracias a su batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 17,3 kWh y a un estanque de combustible de 55 litros, el Dongfeng L7 PHEV puede alcanzar hasta 1.113 kilómetros de autonomía combinada, permitiendo recorrer largas distancias sin preocuparse por las recargas frecuentes. A ello se suma un rango 100% eléctrico que permite recorrer hasta 105 km. Además, admite carga en corriente alterna y carga rápida en corriente continua, recuperando del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Así, al compararlo con un vehículo de tamaño similar con motor a gasolina y considerando un recorrido promedio mensual de 1.300 kilómetros, el Dongfeng L7 PHEV genera un ahorro de un 68% en el costo por kilómetro recorrido, esto se traduce en un ahorro real cercano a los $110.000 mensuales, equivalentes a $1.317.155 al año, generando un impacto directo y positivo en el presupuesto de los usuarios.

En materia de seguridad, el nuevo SUV incorpora hasta seis airbags, cámara 360°, control de estabilidad, asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) en su versión Elite, que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y asistente de luces altas.

El nuevo Dongfeng L7 PHEV estará disponible en Chile en las versiones L7 1.5T PHEV ($22.990.000) y L7 1.5T PHEV Elite($24.490.000). Cuenta con una garantía de 10 años sin límite de kilometraje, mantenciones programadas cada 10.000 kilómetros y el respaldo de la red nacional de ADP Indumotora, que entregará cobertura comercial y de postventa a lo largo del país.