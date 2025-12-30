SUSCRÍBETE POR $1100
    Ducati celebra el séptimo título de Marc Márquez con una réplica de la Panigale

    La marca italiana presentó una exclusiva replica de la máquina del campeón del MotoGP, limitada a solo 293 unidades.

     

    Ducati decidió festejar a lo grande el título mundial de Marc Márquez, quien en 2025 le entregó a la marca italiana su cuarto campeonato consecutivo de MotoGP y el quinto de su historia.

    Como era de esperar, el homenaje tomó forma en una motocicleta de colección: la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, un modelo extremo, inspirado directamente en MotoGP y que tendrá apenas 293 unidades numeradas, cada una con la firma original del piloto sobre el tanque.

    La presentación se realizó en Borgo Panigale, corazón de Ducati, en una jornada cargada de emoción que reunió a trabajadores de la fábrica y a los principales pilotos de la marca en MotoGP, Superbike y Motocross. Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Álex Márquez y otros referentes desfilaron sobre sus motos oficiales en una vuelta de honor dentro del complejo, transformando la sede en una verdadera fiesta racing.

    La Panigale V4 Márquez Replica se basa en la Panigale V4 S, pero va un paso más allá. Incorpora un escape Akrapovič homologado, que reduce el peso en 2,5 kilos y eleva la potencia hasta los 218,5 HP. También suma aerodinámica MotoGP con Corner Sidepods, ruedas de fibra de carbono, embrague en seco y un sistema de frenos Brembo Front Brake Pro+, derivado directamente de la competición.

    Con un nivel de detalle que incluye asiento de Alcántara, animación exclusiva en el tablero, piezas en aluminio mecanizado, módulo GPS y accesorios pensados para uso en pista, la Panigale V4 busca ser una experiencia única para los usuarios.

    A su apariencia y detalles mecánicos, se suma que cada unidad se entregará en una caja de madera personalizada, con certificado de autenticidad y cubierta exclusiva y la opción de vivir un encuentro personal con Marc Márquez durante una fecha del MotoGP 2026 o en el World Ducati Week 2026.

    Más sobre:NoticiasDucatiPanigale V4Marc MárquezMotoGPMotociclismo

