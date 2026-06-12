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    El espectacular homenaje de Maserati por el centenario del Tridente

    La marca italiana creó una pieza única basada en el MCPura Cielo para celebrar los 100 años de su emblemático logotipo.

     
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    Un siglo después de que el legendario Tipo 26 estrenara el emblema del Tridente en competición, una creación única revive ese legado con una interpretación moderna cargada de historia y exclusividad. Se trata del MCPura Cielo Tributo 1926, una pieza personalizada desarrollada por el programa Fuoriserie para conmemorar los 100 años del símbolo más reconocido de Maserati.

    El exclusivo descapotable toma como inspiración estética los automóviles de competición de la década de 1920. Su carrocería luce el color Grigio Lamiera Matte, acompañado por una decoración especial en tonos Rosso Capannelle, Blu Infinito y Bianco Pastello. El elemento más llamativo es la reproducción fiel del emblema utilizado por el Tipo 26 en 1926, ubicado en el capó como vínculo directo entre el primer Maserati de carreras y esta interpretación contemporánea.

    Los detalles exclusivos continúan en toda la carrocería. El histórico Tridente aparece en el frontal y en el pilar B, mientras que las llantas Cyclonic de 20 pulgadas incorporan superficies diamantadas con acentos rojos y se complementan con pinzas de freno negras. En la parte posterior conviven el logotipo actual de la marca y el primer Tridente diseñado por Mario Maserati hace un siglo.

    Otro guiño a la historia se encuentra en los umbrales de las puertas, donde figuran las firmas de Alfieri Maserati y Guerino Bertocchi, protagonistas de aquella primera participación en la Targa Florio de 1926. Además, el paquete exterior de fibra de carbono refuerza la imagen deportiva del modelo.

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    El habitáculo mantiene la misma filosofía de exclusividad. Los asientos calefactables incorporan el Tridente bordado en los reposacabezas, mientras que las molduras de carbono elevan la atmósfera deportiva.

    El equipamiento incluye un sistema de sonido Sonus faber High Premium de 695 vatios y 12 altavoces, paquete de asistencia a la conducción y sistema de elevación del eje delantero para mejorar la usabilidad diaria.

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    Creado bajo el paraguas del programa Maserati Fuoriserie, el MCPura Cielo Tributo 1926 representa la máxima expresión de personalización de la marca italiana. Más que un automóvil, es una pieza de colección que une tradición, artesanía y tecnología para rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes de la historia del automovilismo.

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