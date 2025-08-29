SUSCRÍBETE
El galardonado Hyundai Inster inicia sus ventas en Chile

Elegido como el "Mejor Auto Eléctrico del Mundo 2025”, el citycar de la marca coreana está disponible en el país en versiones Plus y Design.

 

Después de los galardones y los anuncios, finalmente el Hyundai Inster hace su arribo oficial a Chile y se encuentra disponibles para los usuarios, a la que busca tentar con las cualidades que lo llevaron a ser considerado el “Mejor Auto Eléctrico del Mundo 2025″, en los últimos World Car Awards.

El primer país del continente que recibe este citycar es Chile, donde se encuentra en las versiones Plus y Design.

Frederick Unflath

Más allá de sus medidas acotadas (3.825 mm de largo, 1.610 mm de ancho, 1.575 mm de alto), el Inster se presenta como un vehículo de buen espacio interior para cuatro pasajeros.

Esas dimensiones y estilo exterior algo retro cuenta con unos llamativos focos diurnos LED redondeados le permite destacar desde el principio.

Frederick Unflath

Sus asientos delanteros son amplios y cómodos, mientras que los traseros SON deslizables, reclinables y con división 50/50, lo que ofrece una capacidad de carga flexible que va desde 238 a 351 litros gracias al doble fondo del maletero, y extensible hasta 1.059 litros con los asientos traseros totalmente abatidos.

Cuenta con un motor eléctrico de imanes sincrónicos de 84.5 kW capaz de generar 113 hp de potencia y erogar 147 Nm, además de baterías de polímero de litio-ion.

En la versión de entrada, la Plus, tiene una batería de 42 kWh con 96 HP, que rinde 327 kilómetros. En la versión Design, la batería de 49 kWh con 113 hp extiende la autonomía hasta 360 km, ambos según el ciclo WLTP.

Las dos variantes se pueden recargar del 10% al 80% en aproximadamente entre 30 y 39 minutos de carga rápida.

El Inster incluye un cargador domiciliario de instalación estándar de 7,4 kW de potencia, que demoraría entre cuatro y cinco horas en cargar. En el caso que haya clientes a los que se les complique la instalación de un cargador domiciliaria, Hyundai les ofrece dos años o 4.800 kWh (lo que se cumpla primero) de carga gratuita en la red de Copec-Voltex.

En cuanto a tecnología y conectividad, el modelo tiene un clúster digital de 10.25 pulgadas, y pantalla táctil de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, que ofrece información completa con una interfaz muy intuitiva, junto con conectores USBC y cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

Otra de sus funciones atractivas es el “i-pedal” para conducción con un solo pedal y paletas de cambio para controlar los cinco niveles de frenado regenerativo.

Frederick Unflath

En materia de seguridad, el Inster llega con seis airbags de serie en sus dos versiones, y un paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) Hyundai SmartSense, que incluye asistencia de frenado frontal (FCA), asistencia de mantenimiento de carril (LKA) y asistencia de seguimiento de carril (LFA).

La nueva pequeña joya eléctrica de Hyundai está disponible con valores desde $19.990.000, para el plus, y desde $22.490.000, para el Plus, incluyendo bonos de marca y financiamiento.

