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    El Nissan X-Trail se actualiza y mira hacia la ruta con más tecnología

    El SUV familiar suma cambios en diseño, conectividad y asistencia a la conducción, manteniendo su sistema híbrido e-POWER.

     

    Durante más de dos décadas el Nissan X‑Trail ha sido uno de los modelos familiares más reconocidos dentro de la oferta de Nissan. Ahora la marca presentó la actualización del modelo para 2026, con cambios en su diseño, nuevas funciones de conectividad y mejoras en los sistemas de asistencia.

    El modelo, que cumple 25 años desde su debut, mantiene su enfoque como SUV pensado para uso familiar y viajes fuera de la ciudad, con un diseño que busca reforzar ese carácter.

    El rediseño exterior introduce una parrilla V-Motion más ancha y líneas más marcadas en la parte frontal. A esto se suman llantas de 19 pulgadas, nuevos detalles en negro en retrovisores y parte baja de la carrocería, además de una firma lumínica renovada en los focos traseros.

    Entre las novedades también aparecen dos nuevos colores de carrocería: Sukumu Blue y Baja Storm, ambos disponibles con configuraciones bitono.

    En el habitáculo se integran nuevos materiales y opciones de terminación, como tapicería de cuero Nappa en tono marrón oscuro y aplicaciones de madera. El modelo mantiene la opción de siete plazas, junto con una segunda fila deslizante 40/20/40 que permite ajustar el espacio para pasajeros o equipaje.

    El equipamiento incluye climatizador de tres zonas, asientos calefaccionados en ambas filas, volante térmico y una pantalla central de 12,3 pulgadas con sistema de audio Bose.

    Más conectividad y asistencia

    El renovado X-Trail incorpora NissanConnect con servicios de Google integrados, lo que permite usar comandos de voz mediante Google Assistant, descargar aplicaciones desde Play Store y recibir actualizaciones del sistema de forma remota.

    También debuta una nueva versión del sistema de cámaras Around View Monitor, que ahora agrega vista 360° en 3D con ocho ángulos distintos, además de funciones como “capó invisible” y vista ampliada en cruces con baja visibilidad.

    A esto se suman mejoras en el sistema ProPILOT Assist, que ahora ofrece una conducción más estable en autopista y reconocimiento más preciso de señales de tránsito.

    El modelo mantiene la tecnología e-POWER, un sistema híbrido en el que el motor eléctrico impulsa las ruedas mientras el motor a combustión funciona como generador.

    Dependiendo de la versión, el SUV puede contar con tracción simple o el sistema integral e-4ORCE, con potencias de hasta 213 hp y una aceleración de 0 a 100 km/h en alrededor de siete segundos.

    Versión para uso más outdoor

    La actualización también incluye la variante Adventure, que suma detalles exteriores en rojo magma, barras de techo negras y materiales interiores pensados para uso más exigente. Entre ellos destaca la tapicería impermeable CellCloth, pensada para resistir barro, nieve o equipamiento deportivo.

    El renovado X-Trail comenzará a llegar a los mercados internacionales desde mayo de 2026.

    Más sobre:NoticiasNissanX-TrailSUVautos híbridose-POWER

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