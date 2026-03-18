Nuevo BMW i3: innovación sostenible domina la segunda generación de la Neue Klasse

El nuevo BMW i3 amplía el enfoque de sostenibilidad de la marca, integrando ahora avances en arquitectura eléctrica, software y prestaciones. Como segundo modelo de la plataforma Neue Klasse, el vehículo se presenta en su versión 50 xDrive, con tracción total gracias a motores eléctricos en ambos ejes.

La potencia combinada alcanza los 345 kW (469 hp) y un par máximo de 645 Nm. También integra un sistema eléctrico de 800 voltios y nuevas baterías con celdas redondas bajo un esquema “cell-to-pack”, lo que permite aumentar la densidad energética y optimizar el espacio disponible.

Fabian Kirchbauer

En este contexto, el modelo introduce una nueva arquitectura electrónica basada en sistemas de alto rendimiento. El denominado “Heart of Joy” actúa como eje central en la gestión dinámica, con tiempos de respuesta que, según la marca, multiplican por diez la velocidad de generaciones anteriores.

A esto se suman otros tres sistemas de procesamiento que forman parte de la nueva base digital del vehículo, orientada tanto al manejo como a la asistencia a la conducción.

Fabian Kirchbauer

El interior también refleja este cambio, con la incorporación del sistema Panoramic iDrive, que redefine la interacción entre conductor y vehículo. La propuesta mantiene el enfoque hacia el conductor característico de la marca, pero adaptado a un entorno digital más amplio y conectado.

En términos de diseño, el i3 retoma elementos reconocibles de la familia Serie 3, ahora reinterpretados bajo un lenguaje más cercano a la electromovilidad. La silueta de dos volúmenes y medio, la distancia entre ejes extendida y los voladizos cortos marcan su proporción general. En el frontal, la parrilla y los faros dobles se integran en una firma luminosa continua, mientras que en la parte trasera destacan luces horizontales y pasos de rueda ensanchados que refuerzan su presencia.

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El desarrollo del modelo también considera su uso en viajes largos. La autonomía declarada alcanza hasta 900 kilómetros bajo ciclo WLTP, mientras que la capacidad de carga rápida en corriente continua llega a 400 kW. En condiciones específicas, esto permite recuperar hasta 400 kilómetros de alcance en 10 minutos. A esto se suman funciones de carga bidireccional, que habilitan el suministro de energía hacia dispositivos externos, el hogar o la red eléctrica.

Estos avances se complementan con el enfoque ambiental ya planteado en el modelo. Cerca del 30% del vehículo utiliza materiales reciclados, con aplicaciones en aluminio, plásticos y textiles. La batería también incorpora materias primas secundarias y procesos productivos con energías renovables, lo que contribuye a reducir la huella de carbono desde su fabricación.

El diseño orientado al reciclaje, bajo el concepto “Design for Circularity”, busca facilitar el desmontaje y la reutilización de componentes. Esto se refleja en la simplificación de materiales en piezas como el parachoques y en el uso de tapicerías desarrolladas a partir de PET reciclado.

Tom Kirkpatrick

La producción del modelo se realizará en la planta de Munich, instalación histórica del grupo que ha sido modernizada en los últimos años para adaptarse a la fabricación de vehículos eléctricos. El inicio de producción está previsto para agosto de 2026, con las primeras entregas proyectadas para el último trimestre del año.