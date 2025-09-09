El nuevo conceptual de Hyundai parece llegado desde el futuro

Después de cuatro años alejado, Hyundai volvió al IAA Mobility 2025 de Munich para presentar el Concept Three, su primer prototipo de vehículo eléctrico compacto bajo la submarca Ioniq, cuyo objetivo es tomar la ofensiva eléctrica en Europa y reforzar su papel como referente en movilidad sostenible.

Este conceptual de 4,2 metros de largo, 1,9 metros de ancho, 1,4 metros de alto, es más que un ejercicio de diseño, sino un anticipo de lo que la marca coreana planea llevar al mercado: un vehículo eléctrico compacto (que probablemente se llame Ioniq 3), accesible y práctico, pensado para responder a la creciente demanda urbana.

Ya hay una hoja de ruta trazada con ese plan maestro: ofrecer una versión electrificada de cada modelo en Europa para 2027 y lanzar 21 eléctricos nuevos a nivel mundial antes de 2030.

Arte en acero

El prototipo Concept Three, presentado en un llamativo color tungsteno por afuera y amarillo con grises en el interior, introduce el lenguaje Art of Steel, inspirado en la resistencia y flexibilidad del acero como fuente de belleza escultural.

Sus líneas fluidas, volúmenes precisos y superficies esculpidas transmiten solidez y modernidad a la vez. Destaca su perfil Aero Hatch, que combina un portón trasero vertical con un techo fluido para mejorar la aerodinámica y reforzar su versatilidad en entornos urbanos.

La firma lumínica adopta píxeles paramétricos, un recurso ya distintivo en Hyundai, ahora con un patrón en degradado que genera ritmo y profundidad visual tanto en el frontal como en la zaga.

Un interior expresivo y sostenible

El habitáculo está concebido como un espacio amueblado, con volúmenes suaves, texturas cambiantes y una paleta de amarillos y grises que generan serenidad y modernidad.

La cabina de este vehículo de la submarca Ioniq no solo busca funcionalidad, sino también conexión emocional, con detalles como Mr. Pix, un personaje integrado en el diseño que añade un toque lúdico.

La sostenibilidad ocupa un rol central dentro del interior minimalista, al incorporar materiales reciclados de desechos oceánicos y espuma ligera de aluminio, reforzando el compromiso de la marca con reducir el impacto ambiental sin renunciar a la calidad premium.

“El Concept Three representa el siguiente paso en la trayectoria de electrificación de Hyundai Motor. Con sus dimensiones compactas y su diseño Art of Steel, encarna nuestra visión de ofrecer una movilidad práctica, accesible y con un gran impacto emocional”, aseguró Xavier Martinet, presidente y director ejecutivo de la filial de la marca en el Viejo Continente.