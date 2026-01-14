Nuevo Mahindra XUV 3XO: Con foco en seguridad y las familias jóvenes

El Mahindra XUV 3XO aterriza en Chile, país donde cumple 18 años de presencia, pensando ganarse a las familias jóvenes y profesionales. Llega para reemplazar al XUV 300 y se mueve con naturalidad en el entorno urbano, poniendo el acento en la seguridad, la tecnología y un uso práctico del espacio interior.

Con ventas previas en Australia y Sudáfrica, el XUV 3XO inicia ahora su etapa nacional con una oferta que contempla cuatro versiones, transmisiones manual y automática, además de un equipamiento pensado para quienes buscan un vehículo funcional para el día a día, con confort y conectividad.

Diseño y dimensiones

Con 3.990 mm de largo, 1.821 mm de ancho y 1.647 mm de alto, junto con un maletero de 364 litros, el 3XO mantiene el ADN visual de la línea XUV. Destaca su despeje de suelo superior a los 20 centímetros, poco habitual en los SUV de su categoría, que se traduce en mejor visibilidad y mayor holgura.

En el exterior incorpora iluminación LED, una firma lumínica trasera continua y neblineros del mismo tipo.

Motor y versiones

El modelo conserva el motor 1.2 litros turbo del XUV 300, con 110 Hp y 200 Nm de torque. Está asociado a una caja manual de seis marchas o a una automática, disponibles en las versiones Comfort, Elite, Luxury y Deluxe.

Su consumo homologado según la norma NEDC es de 12 km/l en ciudad, 14,5 km/l en promedio y 16,5 km/l en carretera. En la versión automática, mientras tanto, es de 14,3 km/l en ciclo mixto, 16,2 km/l en carretera y 12 km/l en ciudad.

Seguridad y equipamiento

Uno de los puntos centrales del XUV 3XO es la seguridad. Todas las versiones incorporan seis airbags, control de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas e Isofix. La versión Deluxe suma asistencias avanzadas a la conducción, cámara 360° y detector de punto ciego.

En tecnología, incorpora dos pantallas de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto en la mayoría de las versiones, además de climatizador dual y techo eléctrico en las variantes superiores.

¿Cuál es el precio del nuevo Mahindra XUV 3XO? Ya está disponible con bonos desde $9.990.000, para el Comfort 6MT. Los valores de las demás variantes son: