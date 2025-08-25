Ford Mustang Dark Horse: el pony car más salvaje jamás creado ya está en Chile

En la industria automotriz, hay verdaderas leyendas. Modelos que de una u otra manera han marcado tendencia y trascendido en el tiempo, volviéndose parte de la cultura popular hasta el día de hoy. En este selecto grupo, ubicamos al Ford Mustang, creador de la categoría “pony cars” y que en 2024 celebró 60 años de historia, 10 de ellos como el deportivo más vendido del mundo.

Este ícono de Ford transita así su séptima generación más vigente que nunca. Con un diseño evolutivo e inconfundiblemente Mustang, un motor que es puro músculo, y toda la tecnología y seguridad propia de un auto de hoy. Su más reciente versión, la pudimos manejar hace unos días en Sao Paulo, Brasil, en un evento regional donde quedó claro por qué se apellida “Dark Horse”.

Y es que el Ford Mustang Dark Horse reinterpreta los límites de este deportivo americano, presentándose como la versión de calle más cercana a un modelo de competición, especialmente creada para “track days”. Una estética más agresiva, junto con una puesta a punto más trabajada y una electrónica pensada para ir más rápido, son parte del paquete.

Partamos por lo que entra por la vista: su diseño. Tal y como su nombre nos anticipa, este “caballo oscuro” luce ciertos elementos de su carrocería en color negro, que lo distinguen del GT Performance (lanzado en Chile en 2024). Así su parrilla y faros -full led- muestran un acabado oscurecido, mientras que el capó exhibe unas franjas negras en terminación mate y la leyenda “Dark Horse” en cada costado.

De perfil, sus espejos retrovisores y llantas de 19″ con cálipers Brembo a tono, continúan esta línea. En tanto, que atrás sus cuatro salidas de escape -que le entregan un sonido inconfundible- y spoiler también se pintan de negro, al igual que el emblema, el cual, por primera vez, se ve el Mustang de frente, en lugar del tradicional caballo corriendo de lado.

Adentro esta versión se distingue por detalles exclusivos que completan una estética premium. Los asientos, por ejemplo, son de cuero con costuras en azul, color que se replica en los cinturones de seguridad. La leyenda “Dark Horse”, por su parte, se puede ver en los zócalos de las puertas y en el tablero del lado del copiloto. Ahí, además, se incluye el número de serie de la unidad. Finalmente, el volante luce el logo Mustang oscurecido.

Demás está decir que esta versión cuenta con un nivel de equipamiento premium, que no escatima en tecnología, confort y seguridad. Su cockpit 100% digital está inspirado en los aviones de caza. Cuenta con un panel de instrumentos de 12,4″ y una pantalla táctil de 13,2″ (compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos).

Destaca también su sistema premium Bang & Olufsen de 900 Watts con 12 parlantes, incluido un subwoofer, que proporciona una experiencia auditiva de alta fidelidad, elevando la experiencia a bordo.

Por el lado de la seguridad, se cuentan 7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodilla para el pasajero) y el paquete Ford Co-Pilot 360™, con tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción.

En este apartado, encontramos: control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de colisión con detección de peatones, frenado autónomo de emergencia (hacia adelante y en reversa), asistente de mantenimiento y centrado de carril, luces altas automáticas, monitor de punto ciego, reconocimiento de señales de velocidad, y cámara y sensores de estacionamiento traseros.

Puesta a punto

El Ford Mustang Dark Horse monta el motor Coyote V8 5.0 más potente y extremo que se ha fabricado hasta la fecha. La cuarta generación de este famoso bloque fue recalibrada exclusivamente, al igual que la caja de cambios (automática de 10 velocidades), para esta versión. Así entrega 507 Hp y 567 Nm de torque, es decir, 15 caballos y 11 Nm más que el GT Performance, gracias a los cuales hace el 0 a 100 km/ en 3,7 segundos, con una velocidad máxima de 250 km/h.

Como datos extras, vale decir que el 80% del torque está disponible a partir de las 2.500 rpm, y que la biela y el cigueñal son heredados del Shelby GT 500.

Ahora bien, en su performance, sobre todo en la pista, resultan cruciales la disposición de un diferencial trasero Torsen con sistema de enfriamiento, una recalibrada suspensión adaptativa MagneRide, unos frenos Brembo de alto rendimiento con disco delantero flotante y neumáticos de competición Pirelli P-Zero. No hay que olvidar, su sistema de escape activo con ajuste de válvula, que permite modificar la sonoridad del motor y darnos rugidos más potentes a altas revoluciones.

El Mustang Dark Horse cuenta con 5 modos de conducción seleccionables (Normal, Resbaladizo, Deportivo, Pista y Pista Drag). Para los más entusiastas, además, incluye acceso a las Track Apps®, permitiéndole al piloto visualizar instrumentos de medición en pista adicionales, tales como las fuerzas G laterales, de aceleración y de frenado.

Al igual que la versión GT Performance, incorpora el Drift Brake, un freno de mano eléctrico diseñado específicamente para iniciar y controlar maniobras de drifting de manera segura en el circuito.

Manejamos al Dark Horse por autopistas paulistas y además le dimos un par de vueltas en el autódromo Velo Cittá, uno de los trazados más modernos de Brasil. ¿Impresiones? Es un auto que se lleva bien tanto en la calle -a velocidades legales-, como en la pista. Si bien en la ciudad, hay que tener las precauciones propias para con un auto bajo y de suspensión firme, afrontando baches y “lomos de toro” con mayor cautela; funciona perfectamente como un auto de uso diario.

En la pista, por supuesto, es donde prueba para lo que está hecho, entregando grandes dosis de adrenalina, a través de potentes aceleraciones, pasos por curvas firmes y frenadas contundentes. Todo ello sin adolecer fatiga alguna.

El Ford Mustang Dark Horse ya está disponible en Chile, con un precio de $60.490.000.