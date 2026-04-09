Honda lanza tres nuevas motocicletas para reforzar su posición en bajas cilindradas

Honda dio inicio a su temporada 2026 en Chile con el lanzamiento de tres nuevas motocicletas: CB100, CB125 Hornet y SP160, modelos que buscan fortalecer su presencia en el competitivo segmento de baja cilindrada, combinando eficiencia, tecnología y seguridad bajo los nuevos estándares normativos.

La renovación del portafolio apunta a responder a las actuales demandas del mercado, especialmente en movilidad urbana, donde el consumo, la confiabilidad y el equipamiento marcan la diferencia. En esta línea, todos los modelos incorporan motores monocilíndricos de cuatro tiempos, junto con sistemas de alimentación optimizados (carburador o inyección electrónica PGM-FI según versión) que mejoran el rendimiento y la respuesta.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva gama es su eficiencia, con consumos que alcanzan hasta 60 km/l en las CB100 y CB125 Hornet, mientras que la SP160 logra hasta 50 km/l, posicionándose como alternativas altamente competitivas frente al alza sostenida de los combustibles.

En materia de seguridad, Honda refuerza su propuesta incorporando frenos con sistema ABS en el eje delantero y configuraciones CBS, cumpliendo con las exigencias vigentes en Chile desde 2026. A esto se suma un equipamiento que incluye iluminación LED, paneles digitales —incluso TFT en versiones más equipadas— y soluciones prácticas como puertos USB-C.

En cuanto a los modelos, la CB100 se presenta como la opción de entrada, orientada a la movilidad diaria con un enfoque práctico, liviano y de bajo costo operacional. Equipa un motor de 98 cc, 7,1 HP y un consumo de hasta 60 km/l. Su precio es de $1.290.000.

Por su parte, la CB125 Hornet se posiciona como una alternativa más deportiva dentro del segmento, con un diseño agresivo tipo streetfighter. Incorpora un motor de 124 cc con 10,9 HP, freno delantero con ABS, tablero TFT y también alcanza hasta 60 km/l. Su valor es de $2.090.000.

En el tope de esta nueva oferta aparece la SP160, modelo que eleva el estándar en potencia y versatilidad. Con un motor de 162 cc que entrega 13 HP y 14,8 Nm, suma frenos de disco en ambos ejes con ABS, mayor estabilidad y un enfoque más amplio que combina uso urbano con trayectos de mayor exigencia. Su precio es de $2.290.000.

Adicionalmente, Honda confirmó la actualización de la CB190R, uno de sus modelos más reconocidos del segmento street deportivo, que se mantiene vigente con un precio de $2.990.000.

“Este lanzamiento refleja nuestro compromiso con ofrecer motocicletas que combinan eficiencia, tecnología y seguridad, respondiendo a las nuevas exigencias del mercado. Queremos seguir liderando con productos confiables y accesibles para distintos perfiles de usuarios”, aseguró José Ignacio Zenteno, subgerente comercial 2W de Honda Motor de Chile.