Híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, de rango extendido y eléctricos… ¿qué son y en qué se diferencian?

Unos años antes de la pandemia la mayoría de las marcas automotrices marcaron su hoja de ruta y el objetivo era que sus gamas fueran completamente eléctricas. Algunas anunciaban 2030, otras más optimista se ponían como objetivo 2028.

Algunos dicen que fue la pandemia, otros que simplemente la realidad era muy distinta a aquella escrita en un papel como declaración de principio… lo cierto es que poco a poco los fabricantes de vehículos debieron ir retrocediendo en su estrategia de convertirse en 100% eléctricas antes de 2030, lo que significó pérdidas de millones de millones de dólares por desarrollos postergados o anulados, y la salida de más de un ejecutivo de las primeras líneas.

Eso en el mundo occidental. Porque los asiáticos, llámense japoneses, coreanos y, por supuesto, los chinos, pareciera que iban un par de pasos adelante.

Sin ir más lejos, Toyota pareciera ser el mejor ejemplo de todos. Mientras todos los especialistas la criticaban porque no daba ningún anuncio sobre su meta de electrificación, la firma japonesa trabajaba en silencio en su plan de Multivías, donde no había solo una alternativa, sino que varias, incluyendo el combustible.

Kia y Hyundai tenían sendos productos eléctricos, con grandes desarrollos y andar superlativos, pero no olvidaron trabajar otras alternativas.

¿Y los chinos? Bueno, ellos tuvieron la capacidad de ver lo que pasaba con los eléctricos y reaccionaron a tiempo para desarrollar y masificar los híbridos, pero no cualquiera, sino esos que te permiten tener más de 1.000 km de autonomía.

Hoy el mercado nacional se divide en dos grandes mundos: los tradicionales vehículos con motores de combustión (gasolina y diésel) y los vehículos electrificados. El primer grupo es simple y lleva más de un siglo sin grandes cambios, donde lo que varía es su potencia y su eficiencia, dependiendo lo que se busque.

Sin embargo, es el segundo el que ha marcado una verdadera revolución en los últimos años. Y ya no solo basta con conocer el término híbrido y 100% eléctrico, pues hoy varias alternativas y los vehículos electrificados, al menos en Chile, se subdividen en dos: los electrificados enchufables y los electrificados no enchufables.

Electrificados No Enchufables: HEV, MHEV y EREV

La alternativa a los modelos de combustión no es nueva. Para muchos comenzó con el Toyota Prius el primer híbrido de producción y que se estrenó en 1997. La marca japonesa lo mantuvo, le hizo refrescos, le agregó versiones, etc. Lo mantuvo ahí como buque insigne de los híbridos y fue el que hizo famosa a esta tecnología.

Los HEV o híbridos convencionales (hoy deben llevar ese apellido para no confundirse con otros) son modelos que combinan un motor de combustión interna (que puede ser de gasolina o diésel) y un motor eléctrico.

La energía para ese motor eléctrico proviene de una batería que se recarga automáticamente mediante el frenado regenerativo y la inercia del vehículo. Una de sus grandes fortalezas es que esta tecnología no requiere tener una infraestructura de carga, es decir, no necesitan ser enchufados para recargar la batería, lo que los hace accesible para un público más amplio.

Y las cifras lo demuestran: este año los HEV acaparan el 28,6% (5.376) del total de los vehículos de bajas y cero emisiones que se han vendido en Chile.

Con el alza de los combustibles la gran ventaja de los HEV se ve reflejada especialmente en su uso en ciudad, donde se reduce considerablemente el consumo y las emisiones, sin ser muy diferentes al uso de un auto convencional.

En la actualidad son 15 marcas las que ofrecen este tipo de tecnología en el mercado local y Toyota es líder indiscutido. Este año casi la mitad de los HEV que se han vendido (46,2%) son de la firma nipona, posicionando a cuatro de sus modelos dentro de los Top 10 de ventas.

Por ejemplo, según el 3CV, organismo que homologa los vehículos que se venden en Chile, el Toyota Corolla Cross tiene cifras de 25,6 km/l en ciudad y 21,7 km/l en carretera; el Ford Territory HEV homologa 26,3 km/l en ciudad y 15,9 km/l en carretera; y el Hyundai Kona entrega 40,1 km/l y en carretera de 21,4 km/l.

Si se trata de encontrar modelos bajo los $ 20 millones, los MG 3 Hybrid + y MG ZS Hybrid + pueden llegar a homologar 43,5 km/l en ciclos urbanos.

Otra de las categorías que hay en los Vehículos Electrificados son los Rango Extendido o EREV (por sus siglas en inglés), los cuales son propulsados 100% por un motor eléctrico, alimentado por una batería y un generador a bordo impulsado por un motor de combustión interna (que funciona con gasolina o diésel). Su función principal es generar electricidad para recargar la batería en marcha, eliminando así el límite de autonomía de los autos eléctricos puros.

Los EREV funcionan con tracción eléctrica continua, es decir, las ruedas son movidas única y exclusivamente por el motor eléctrico, brindando la sensación de aceleración y suavidad de un eléctrico. El motor de combustión actúa como generador, cuando la batería se descarga hasta un nivel mínimo, el motor de combustión se enciende para generar la electricidad y alimentar el motor eléctrico (o recargar la batería).

La oferta es amplia y muy diversa y la mayoría proviene de marcas chinas. “El gusto de los consumidores por privilegiar modelos con economía en el consumo de combustible, sobre todo en este momento, y la falta de una red de carga pública robusta, explican por qué tecnologías como las de rango extendido se seguirán viendo en mercados como el nuestro”, explica Diego Mendoza, secretario general de Anac.

Cierra esta categoría los MHEV (o microhíbridos) los cuales incorporan un motor de combustión interna (gasolina o diésel) y un pequeño motor eléctrico (no mayor a 48 voltios, pero también los hay de 24 y 12v) con batería que asiste al motor principal. La batería se recarga exclusivamente mediante el frenado regenerativo y el propio motor de combustión, por lo que no requieren infraestructura de recarga. A diferencia de los HEV, los MHEV operan con un sistema eléctrico de menor voltaje y potencia, lo que limita su capacidad de asistencia a funciones específicas, como apoyo en la conducción y recorridos muy cortos en modo eléctrico y hasta cierta velocidad.

Si bien fueron las europeas generalistas y premium las que comenzaron con la incorporación de este tipo de tecnología en sus gamas (muy ligado a los estándares de eficiencia en la UE), en cinco años la oferta de microhíbridos casi se triplicó en el mercado local, pasando de siete marcas en 2021 a 18 en la actualidad.

En la actualidad este subsegmento es el que más aporta en la venta de vehículos de bajas y cero emisiones. Entre enero y abril los microhíbridos acaparan el 38,3% de las ventas totales, con 7.203 unidades y es Suzuki la firma que más ha matriculado con 1.567 unidades, seguida muy de lejos por Peugeot con 432 patentamientos, Foton (85), Jeep (57) y BMW (56).

“Hoy vemos un consumidor mucho más interesado en soluciones eficientes, especialmente ante el contexto de alza en los combustibles. Suzuki ha logrado conectar con esa necesidad a través de una oferta accesible, confiable y adaptada a distintos tipos de usuarios”, afirma Carlos Saini, gerente comercial de Suzuki Chile, quien celebra el éxito de sus modelos Fronx, Swift, Dzire y Across, todos metidos en el top 10 de venta de microhíbridos.

Electrificados Enchufables: BEV, PHEV y P-EREV

Los vehículos eléctricos comenzaron su arribo a Chile en 2011 con el Mitsubishi i-Miev, luego el Nissan Leaf (que llegó un año más tarde) y luego BMW en 2014 con el i3.

De ahí en adelante el arribo de los vehículos eléctricos fue a cuentagotas -varios de ellos vehículos comerciales- y de apoco se fueron sumando también los híbridos plug-in o enchufables. En 2021 solo 20 marcas eran las que ofrecían en total 23 modelos enchufables; hoy son 52 marcas en este segmento con 173 opciones de modelos en todos los segmentos, lo que los hace extremadamente atractivos.

Sin embargo, el despegue aún no ocurre y ya no solo es por el precio -hoy hay desde los $ 14 millones- sino que también por desconocimiento.

Los BEV, (o simplemente eléctricos) son aquellos que funcionan exclusivamente con un motor eléctrico, utilizando la electricidad almacenada en una batería a bordo, la cual se recarga conectándola a la red eléctrica.

El desarrollo de ellos ha ido evolucionando en estos 20 años, pasando de tener modelos con una autonomía de 200 km y con tiempos de cargas de 12 horas hasta algunos que superan los 600 km y pueden cargarse al 80% en menos de 20 minutos.

Es ahí donde las marcas han centrado todas sus investigaciones para diferenciarse una de la otra.

La llegada de Tesla en enero de 2024 fue sin duda un impulso extra por los vehículos eléctricos y las ventas se “dispararon”, como también lo hizo la oferta de productos en nuestro país, ayudando a marcas como BYD y Volvo, hoy dentro del ranking de las marcas más vendidas en vehículos BEV.

BYD Dolphin Mini

Más tarde se sumaría Riddara, también como una marca 100% de modelos eléctricos y Smart, que lo hizo el año pasado, con el #1 y #3 y hace solo unos meses el #5, considerado en seguridad el modelo “Best in Class” por la Euro NCAP y destacado en sus versiones Pulse y Brabus por su batería de 100 kWh, logrando hasta 540 km de autonomía y una carga de 10 a 80% en solo 18 minutos.

La oferta ha ido creciendo y los precios bajando. Por ejemplo, Changan puso a la venta el Lumin, un compacto que tiene un precio de entrada de $ 11.990.000, convirtiéndose en el modelo BEV más barato del mercado, un citadino con 380 km de autonomía.

El segundo más barato el renovado Renault Kwid E-Tech ($ 12.990.000) que con 3,7 metros de longitud y una batería de 26,8 kWh, puede recorrer con una sola carga hasta 298 km. En tercer puesto queda el BYD Dolphin Mini y el Nammi 001, ambos con valores que parten en los $ 14.990.000 (con bonos) y autonomías que rondan entre los 300 y 330 km.

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La segunda categoría de los Electrificados Enchufables son los Híbridos Plug In o también conocidos como PHEV y los P-EREV, para muchos, lo mejor de dos mundos.

Según la Anac, se trata de vehículos que combinan un motor de combustión interna (que funciona con gasolina o diésel) con un motor eléctrico alimentado por una batería. El motor eléctrico impulsa el vehículo, siempre que la batería tenga suficiente carga, mientras que el motor de combustión entra en funcionamiento en determinadas condiciones de velocidad o nivel de batería. La batería se recarga conectándola a la red eléctrica. Los P-EREV, son los híbridos de rango extendido, pero en este caso pueden cargar sus baterías también a través de un enchufe.

En la práctica, esto permite reducir consumo y emisiones en el uso diario, mientras que el motor térmico actúa como respaldo cuando se necesita mayor autonomía.

Su crecimiento no es casualidad, sobre todo porque hoy existen mejores precios y una mayor oferta de productos. En 2021 eran 8 marcas las que ofrecían este tipo de productos, mientras que en 2026 son 25.

JASON REED

Además, esta oferta ya no sólo se limita a los modelos de marcas premium, sino que se amplió de sobre manera no solo a diversos segmentos de precios sino también de carrocerías. Lo más interesante es que la promesa de llegar por sobre los 1.000 km de autonomía es algo cada vez más apetecido y real, sobre todo en los P-EREV.

Dentro de los más baratos encontramos los Changan Eado Plus ($ 18.990.000) y CS55 Plus iDD ($ 19.490.000) y el DFSK 600 ($ 19.990.000).

Hoy la oferta de tecnologías es amplia y variada. Si usted quiere subirse a la electromovilidad, lo más importante es que analice el uso que le da a su vehículo, las distancia que recorre y si tiene la opción de cargador en su casa u oficina. Teniendo eso resuelto, puede ir a vitrinear, porque hoy hay modelos para todos los gustos y todos los bolsillos.