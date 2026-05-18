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    Kawasaki renueva su oferta en Chile con las nuevas KLE 500 y Ninja 300 ABS

    La primera apuesta por la versatilidad trail y el espíritu aventurero, mientras que la segunda apunta a democratizar el acceso al universo deportivo de la marca.

     

    Kawasaki quiere reforzar su presencia en el país con dos modelos que apuntan a públicos muy distintos, pero unidos por un mismo objetivo: las nuevas KLE 500 y Ninja 300.

    La gran novedad es la primera de ellas, una motocicleta diseñada para ofrecer versatilidad tanto en el uso diario como en escapadas fuera del pavimento, enfocada en la comodidad, la exploración y la conducción polivalente.

    Su diseño está inspirado en las motos de rally y tiene líneas robustas, ergonomía pensada para largos trayectos y una postura de manejo elevada que favorece el control en diferentes superficies. A eso se suman elementos prácticos como el parabrisas ajustable, iluminación LED y cubre cárter de aluminio.

    Cuenta con un motor bicilíndrico en paralelo de 451 cc con refrigeración líquida e inyección electrónica. Desarrolla 51 CV a 10.000 rpm y 42,9 Nm de torque a 7.500 rpm, asociado a una transmisión de seis velocidades que busca equilibrar respuesta y eficiencia tanto en ciudad como en carretera.

    En el apartado ciclo, utiliza un bastidor tubular de acero de alta resistencia, suspensión delantera invertida de 43 mm y sistema trasero Uni-Trak con precarga ajustable. Las ruedas de 21 pulgadas adelante y 17 atrás, junto al ABS desconectable, refuerzan sus capacidades off-road.

    También incorpora conectividad Rideology para smartphones, panel LCD y sistema Ergo-Fit para adaptar la ergonomía al piloto.

    En Chile estará disponible en versiones KLE 500 ABS ($7.690.000) y KLE 500 SE ($8.290.000).

    Ninja 300 ABS: una puerta de entrada

    La segunda incorporación, la Ninja 300 ABS, equipa un motor bicilíndrico en paralelo de 296 cc con refrigeración líquida e inyección electrónica, capaz de generar 38,9 hp a 11.000 rpm y 27 Nm a 10.000 rpm. El conjunto se complementa con una caja de seis velocidades y embrague asistido y antirrebote, mejorando el control en reducciones agresivas.

    Pesa 172 kilos, tiene altura de asiento de 785 mm y una distancia entre ejes de 1.405 mm.

    En seguridad incorpora frenos de disco en ambos ejes con ABS, mientras que el estanque de 17 litros favorece una buena autonomía para desplazamientos diarios y viajes de mayor distancia.

    Con un diseño que evoca a las superbikes de la marca, la Ninja 300 ABS se posiciona como la puerta de entrada a la gama, ofreciendo sensaciones deportivas sin exigir experiencia avanzada. ¿Su precio? $5.690.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosKawasakiKLE 500Ninja 300Motocicletas

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