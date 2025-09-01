SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Kia presenta la actualización del Stonic, su crossover compacto

La marca coreana renueva uno de sus modelos más exitosos en el mundo y le incorpora algunos detalles premium.

 

Mejoras en su diseño, un interior renovado, una conectividad optimizada y un sistema de propulsión versátil. Esas son las principales características con que se presenta la recientemente lanzada nueva versión del Kia Stonic

El crossover compacto de 4.165 mm de longitud y hasta 352 litros de capacidad de carga, cuenta con un motor T-GDI de 1.0 litros, disponible tanto en gasolina como en híbrido suave (MHEV), y opciones de transmisión manual de seis velocidades o una de doble embrague de siete velocidades.

Guiado por la filosofía de diseño “Opposites United”, la nueva versión de unos de los modelos más exitosos a nivel global de la marca coreana presenta un frontal renovado con la Iluminación Distintiva del Mapa Estelar de Kia, una parrilla más definida y estructurada, y un parachoques delantero impactante y actualizado. En la parte trasera, un portón trasero rediseñado, una firma de luces traseras mejorada y un perfil de parachoques más limpio modernizan aún más su aspecto dinámico.

Los nuevos diseños de llantas, que incluyen opciones de aleación de 16 y 17 pulgadas, le otorgan al modelo una presencia más imponente, con llantas exclusivas de 17 pulgadas reservadas para la versión GT-Line.

Por dentro, incorpora características premium, como la doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una para ofrecer instrumentación digital completa e infoentretenimiento avanzado. La pantalla táctil multimodo reemplaza los controles tradicionales de HVAC con una interfaz que permite a los usuarios alternar entre las configuraciones climáticas y los menús de información y entretenimiento.

Las actualizaciones adicionales incluyen un volante rediseñado para los modelos Base Line y GT-Line, una palanca de cambios rediseñada, un tablero actualizado y una nueva consola central. Características de confort como puertos de carga rápida USB-C, carga inalámbrica para smartphones e iluminación ambiental mejoran aún más la experiencia a bordo.

Asimismo, destaca su paquete de seguridad como elementos como las asistencia para evitar colisiones en puntos ciegos y frontales, control de crucero inteligente, asistente de conducción en autopista y de seguimiento de carril.

Hace unos años, cuando se lanzó su primera generación, abundaron las versiones de que el Kia Stonic, considerado un hermano del Hyundai Kona, también sería lanzado en Chile. Sin embargo, esas intenciones se fueron esfumando con el tiempo, para concentrarse en otros objetivos de la marca

Más sobre:NoticiasLanzamientosKiaStonic2026CrossoverCompacto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura
Chile

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda
El Deportivo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

Un club venido a menos y solo como complemento: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez y su papel en el equipo

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP
Cultura y entretención

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”