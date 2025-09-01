Kia presenta la actualización del Stonic, su crossover compacto

Mejoras en su diseño, un interior renovado, una conectividad optimizada y un sistema de propulsión versátil. Esas son las principales características con que se presenta la recientemente lanzada nueva versión del Kia Stonic

El crossover compacto de 4.165 mm de longitud y hasta 352 litros de capacidad de carga, cuenta con un motor T-GDI de 1.0 litros, disponible tanto en gasolina como en híbrido suave (MHEV), y opciones de transmisión manual de seis velocidades o una de doble embrague de siete velocidades.

Guiado por la filosofía de diseño “Opposites United”, la nueva versión de unos de los modelos más exitosos a nivel global de la marca coreana presenta un frontal renovado con la Iluminación Distintiva del Mapa Estelar de Kia, una parrilla más definida y estructurada, y un parachoques delantero impactante y actualizado. En la parte trasera, un portón trasero rediseñado, una firma de luces traseras mejorada y un perfil de parachoques más limpio modernizan aún más su aspecto dinámico.

Los nuevos diseños de llantas, que incluyen opciones de aleación de 16 y 17 pulgadas, le otorgan al modelo una presencia más imponente, con llantas exclusivas de 17 pulgadas reservadas para la versión GT-Line.

Por dentro, incorpora características premium, como la doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una para ofrecer instrumentación digital completa e infoentretenimiento avanzado. La pantalla táctil multimodo reemplaza los controles tradicionales de HVAC con una interfaz que permite a los usuarios alternar entre las configuraciones climáticas y los menús de información y entretenimiento.

Las actualizaciones adicionales incluyen un volante rediseñado para los modelos Base Line y GT-Line, una palanca de cambios rediseñada, un tablero actualizado y una nueva consola central. Características de confort como puertos de carga rápida USB-C, carga inalámbrica para smartphones e iluminación ambiental mejoran aún más la experiencia a bordo.

Asimismo, destaca su paquete de seguridad como elementos como las asistencia para evitar colisiones en puntos ciegos y frontales, control de crucero inteligente, asistente de conducción en autopista y de seguimiento de carril.

Hace unos años, cuando se lanzó su primera generación, abundaron las versiones de que el Kia Stonic, considerado un hermano del Hyundai Kona, también sería lanzado en Chile. Sin embargo, esas intenciones se fueron esfumando con el tiempo, para concentrarse en otros objetivos de la marca