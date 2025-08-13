Ya está en Chile: Kia sale a lucirse con la primera camioneta de su historia

Chile fue el país elegido para ser el escenario de uno de los estrenos más esperados del auto: el lanzamiento de la Kia Tasman, la primera camioneta de la marca coreana.

Hasta ahora, el segmento de las pick-ups no había sido explorado por la firma, que con ella se posiciona como una de las pocas firmas con portafolio completo: desde citycars hasta camiones livianos.

El proyecto de la Tasman fue desarrollado durante seis años y llega al país precedido por más de 18 mil pruebas en los más diversos territorios y condiciones climáticas del mundo.

El diseño exterior de Kia Tasman destaca por la amplia parrilla del radiador y el diseño del parachoques, que enfatizan su anchura de la camioneta. La moldura del capó enmarca el característico Kia Tiger Nose acompañado de luces con iluminación vertical distintiva.

En su versión tope de línea, llamada X-Pro, refleja un diseño más off-road y dominante con emblemas oscurecidos, llantas 17” estilo black con neumáticos All-Terrain, barras de techo elevadas, parachoques exclusivos con ganchos de remolque anaranjados, barra deportiva con protección de luneta, y pisaderas tubulares completan una vista exterior imponente.

La pick-up arriba con un catálogo de accesorios que han sido desarrollados para incrementar su funcionalidad y diseño. Pisaderas, cobertor de pick-up, carpa de techo, barras deportivas y de equipaje son algunos de los elementos con los que se puede equipar Tasman para distintas actividades todoterreno de ocio y trabajo.

En el interior de la Kia Tasman resalta la pantalla panorámica de 30” (12,3” + 5” + 12,3”), que integra infoentretenimiento avanzado, y un sistema de audio premium Harman Kardon opcional que complementa la conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto.

Además, los asientos traseros ofrecen el mejor espacio para cabeza, hombros y piernas de su clase, con respaldo reclinable entre 22° y 30° (según versión) que entregan un confort superior y distintivo, mientras que los compartimientos ocultos bajo los asientos traseros añaden hasta 45 litros de almacenamiento adicional. Materiales sostenibles como plásticos reciclados, bio-cuero y alfombras de PET completan un interior que combina tecnología, confort y responsabilidad ambiental.

Dimensiones y carga

La Kia Tasman mide 5.410 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.870 mm de alto (1.920 mm en la versión X-Pro), con una distancia entre ejes de 3.270 mm que garantiza estabilidad y amplitud interior. Su despeje del suelo varía entre 224 mm y 252 mm, según versión, asegurando un desempeño óptimo en distintos tipos de terreno.

La capacidad de carga es otro de sus puntos fuertes, con 1.137 kilos o 1.173 litros de capacidad volumétrica en su pick-up, que cuenta con 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho máximo, 1.186 mm de ancho mínimo y 540 mm de altura.

Para los que necesiten llevar carga adicional, Kia Tasman cuenta con una potente capacidad de remolque de 3.500 kilos.

Motorizaciones

La camioneta viene equipada con un nuevo motor turbo diésel de 2.2 litros Euro 6c de cuatro cilindros en línea que entrega 207 caballos de fuerza y 440 Nm de torque, ofreciendo el equilibrio perfecto entre potencia, eficiencia y durabilidad. Además, ofrece un destacado rendimiento mixto de 11,5 km/l en transmisiones mecánicas, y 10,4 km/l en versiones automáticas.

El modelo se ofrece con transmisión manual de seis velocidades en configuraciones 4x2 y 4x4, además de una automática de 8 velocidades exclusiva para la versión 4x4 con Paddle Shifter incluido. Las variantes con tracción total (2H, 4A, 4H, 4L) incorporan un selector de modo de conducción de terreno, bloqueo diferencial (M-LD) y bloque diferencial electrónico (E-MD) en la versión X-Pro, también es posible encontrar el nuevo modo X-TREK, un control crucero todo terreno diseñado para ofrecer mayor estabilidad y rendimiento en condiciones off-road exigentes.

Seguridad y precio

La Kia Tasman incorpora un completo paquete de seguridad activa y pasiva. De serie incluye seis airbags, frenos ABS, ESC, frenado de colisión múltiple (MCB), asistente de descenso en pendiente (DBC), asistente de remolque (TSA), sensores de proximidad delanteros y traseros, además de frenos de disco ventilados en ambos ejes, y el freno de estacionamiento eléctrico. El modelo también incorpora, según versión, monitor de punto ciego; cámara 360°; bloqueo diferencial y sensores de proximidad laterales. Esto se complementa con las asistencias avanzadas a la conducción ADAS, que integran sistemas tales como el asistente de colisión frontal, de giros y cruces; asistentes de carril (LKA, LFA); asistentes de punto ciego; entre otros. En su versión tope de línea incluye como nueva tecnología controlador de frenos de remolque integrado (iTBC).

La primera pick-up de Kia apunta a posicionarse como un nuevo competidor relevante con cinco variantes disponibles a público desde los $35.990.000 IVA incluido, además de dos versiones especiales para flotas.