La ambiciosa proyección de ventas de Lepas para su debut en Chile

El arribo de Lepas, la nueva apuesta global de alta gama del Grupo Chery, es ambicioso. La marca presentada al mundo durante el año pasado proyecta iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026 y sus planes incluyen alcanzar ventas por mil unidades en su primer año y una participación cercana al 3% en el mediano plazo.

Su portafolio inicial en Chile estará compuesto por tres SUV: L8, L6 y L4, desarrollados sobre la plataforma multienergía LEX.

El L8 será el modelo de lanzamiento y buque insignia, destacando por su sistema híbrido de última generación, capaz de superar los 1.300 kilómetros de autonomía en configuraciones enchufables, junto a funciones como carga bidireccional (V2L).

Por su parte, el L6 apostará por un carácter más dinámico, mientras que el L4 buscará atraer a un público más joven con un enfoque urbano.

Si bien los precios finales aún se encuentran en proceso de definición, la referencia de entrada se sitúa en torno a los 14 millones de pesos para ciertas versiones.

El plan comercial contempla una red inicial de cerca de 25 showrooms independientes a lo largo del país, diseñados para ofrecer una experiencia integral de marca.

Con este movimiento, el Grupo Chery refuerza su presencia en Chile como plataforma regional, apostando por una nueva generación de vehículos que combinan sofisticación, electrificación y accesibilidad, en línea con las tendencias globales de la industria.

“En Chile no venimos a probar suerte: venimos a construir una marca líder y referente en pocos años. Nuestro plan es que LEPAS, partiendo desde cero, llegue a vender más de mil unidades anuales en el primer año y capturando sobre el 3% de participación a mediano plazo apoyados en una sólida red a lo largo de Chile, una ofensiva fuerte en SUV altamente tecnológicos y con una de las mejores relaciones precio/ producto del mercado, junto a un ecosistema completo de movilidad de alta gama, con servicios conectados, experiencia premium a bordo y soluciones que acompañan la vida diaria dentro y fuera del auto”, explicó Nicolás Pietrantoni, gerente general de Lepas Chile.