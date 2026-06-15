La nueva actitud “siniestra” de la Ford Explorer

La combinación entre espacio familiar y prestaciones deportivas sigue ganando adeptos, y prueba de ello es el éxito del Explorer ST. Para el modelo 2027, que saldrá a fines de año, Ford decidió reforzar esa personalidad con el nuevo paquete Sinister, una edición estética que apuesta por una apariencia más agresiva sin alterar las capacidades dinámicas del SUV.

La principal novedad está en su imagen exterior. El paquete incorpora llantas de aleación de 21 pulgadas terminadas en negro brillante, acompañadas por neumáticos Pirelli Scorpion Zero para todo tipo de clima. A ello se suman nuevos emblemas ST con contornos negros, logotipos monocromáticos y exclusivas luces diurnas LED color ámbar que reemplazan a las tradicionales blancas.

La propuesta busca ofrecer una apariencia inspirada en el mundo de la personalización, manteniendo una estética completamente oscurecida que realza el carácter deportivo del modelo. Según la marca, el desarrollo del paquete estuvo influenciado por la propia comunidad de propietarios y entusiastas del Explorer ST.

Bajo el capó no hay cambios. El SUV mantiene el motor V6 EcoBoost biturbo de 3.0 litros que desarrolla hasta 385 caballos de fuerza y 415 lb-pie de torque, aunque en algunos mercados puede alcanzar los 400 hp dependiendo de las normativas de emisiones. La potencia se transmite mediante una transmisión automática de 10 velocidades, con tracción trasera de serie y sistema de tracción integral disponible como opción.

Gracias a esta configuración, el Explorer ST puede acelerar de 0 a 100 km/h en torno a los cinco segundos, conservando además la puesta a punto deportiva de suspensión que caracteriza a la versión más prestacional de la gama.

Los cambios en el habitáculo son discretos, limitándose principalmente a detalles oscurecidos y nuevos umbrales de puerta firmados por Ford Racing. El enfoque sigue siendo ofrecer un SUV práctico para el uso diario, pero con una atmósfera más deportiva.

Junto con el lanzamiento del paquete Sinister, Ford confirmó el regreso de la Explorer ST Experience, un programa que permitirá a los compradores de los Explorer ST 2026 y 2027 participar gratuitamente en una jornada de conducción profesional para conocer a fondo las capacidades dinámicas del modelo.

Disponible a finales de 2026, el paquete Sinister tendrá un precio de US$1.695 ($1,5 millón) y busca consolidar el atractivo de una versión que ya representa más de una quinta parte de las ventas totales del Explorer.