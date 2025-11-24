La nueva gama de neumáticos para motocicletas de Bridgestone debuta en Chile

Con la mirada puesta en un mercado de motocicletas en pleno crecimiento y cada vez más exigente, Bridgestone Chile realizó la presentación oficial de su renovada línea de neumáticos para motos.

El fortalecimiento de esta oferta fue posible gracias a la alianza estratégica con ICLA, mayorista especializado en el rubro, que permitirá a la marca asegurar disponibilidad inmediata en los principales puntos de venta del país. Con ello, refuerza su presencia en el segmento y responde a la creciente demanda por productos de alto rendimiento y confiabilidad.

La nueva gama cuenta va desde alternativas deportivas y urbanas hasta modelos orientados al trail, el touring, el enduro y el motocross, cada línea incorpora soluciones tecnológicas que apuntan a mejorar agarre, estabilidad y durabilidad.

“Queremos ofrecer neumáticos que realmente hagan la diferencia en la experiencia de conducción. Esta nueva línea combina innovación, durabilidad y un nivel de tracción excepcional en diversas condiciones”, señaló Fabrizio Arnalot, Gerente de Ventas de Bridgestone Chile.

Battlax Hypersport S23

Pensado para motociclistas deportivos y urbanos que buscan precisión y desempeño superior. Entre sus características destacan:

Agarre óptimo en seco y mojado.

Mayor estabilidad en curvas y rectas.

Compuestos avanzados que ofrecen más durabilidad que su antecesor, el S22.

Tecnología derivada de MotoGP y ranuras 3D para mejorar la estabilidad.

Battlax Adventure Trail AT41

Ideal para entusiastas del touring que necesitan un neumático equilibrado para carretera y off-road:

Uso 80% carretera / 20% off-road.

Alto rendimiento bajo lluvia gracias al diseño especial de sus ranuras.

Capacidad de frenado mejorada y excelente evacuación de agua.

Compuestos 3LC + Cap & Base para mayor durabilidad y tracción.

Battlax Adventurecross AX41

Orientado a quienes disfrutan rutas mixtas y más agresivas:

Uso 40% carretera / 60% off-road.

Máxima adherencia en tierra y superficies sueltas.

Dibujo agresivo y resistente al desgaste.

Línea Battlecross

Desarrollado para pilotos off-road y de motocross, con tecnología probada en competencias.