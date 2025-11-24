BLACK SALE $990
    La nueva gama de neumáticos para motocicletas de Bridgestone debuta en Chile

    La marca ofrece alternativas desde deportivas y urbanas hasta modelos orientados al trail, el touring, el enduro y el motocross.

     

    Con la mirada puesta en un mercado de motocicletas en pleno crecimiento y cada vez más exigente, Bridgestone Chile realizó la presentación oficial de su renovada línea de neumáticos para motos.

    El fortalecimiento de esta oferta fue posible gracias a la alianza estratégica con ICLA, mayorista especializado en el rubro, que permitirá a la marca asegurar disponibilidad inmediata en los principales puntos de venta del país. Con ello, refuerza su presencia en el segmento y responde a la creciente demanda por productos de alto rendimiento y confiabilidad.

    La nueva gama cuenta va desde alternativas deportivas y urbanas hasta modelos orientados al trail, el touring, el enduro y el motocross, cada línea incorpora soluciones tecnológicas que apuntan a mejorar agarre, estabilidad y durabilidad.

    “Queremos ofrecer neumáticos que realmente hagan la diferencia en la experiencia de conducción. Esta nueva línea combina innovación, durabilidad y un nivel de tracción excepcional en diversas condiciones”, señaló Fabrizio Arnalot, Gerente de Ventas de Bridgestone Chile.

    www.alessiobarbanti.com

    Battlax Hypersport S23

    Pensado para motociclistas deportivos y urbanos que buscan precisión y desempeño superior. Entre sus características destacan:

    • Agarre óptimo en seco y mojado.
    • Mayor estabilidad en curvas y rectas.
    • Compuestos avanzados que ofrecen más durabilidad que su antecesor, el S22.
    • Tecnología derivada de MotoGP y ranuras 3D para mejorar la estabilidad.

    Battlax Adventure Trail AT41

    Ideal para entusiastas del touring que necesitan un neumático equilibrado para carretera y off-road:

    • Uso 80% carretera / 20% off-road.
    • Alto rendimiento bajo lluvia gracias al diseño especial de sus ranuras.
    • Capacidad de frenado mejorada y excelente evacuación de agua.
    • Compuestos 3LC + Cap & Base para mayor durabilidad y tracción.

    Battlax Adventurecross AX41

    Orientado a quienes disfrutan rutas mixtas y más agresivas:

    • Uso 40% carretera / 60% off-road.
    • Máxima adherencia en tierra y superficies sueltas.
    • Dibujo agresivo y resistente al desgaste.

    Línea Battlecross

    Desarrollado para pilotos off-road y de motocross, con tecnología probada en competencias.

    • X20: Tracción superior en terrenos medios, con tacos “Castle” para máxima adherencia.
    • X31: Mejor rango operativo, estabilidad y tracción en diversas superficies.
    • BE50: Neumático de enduro de alto rendimiento, apto para competencia y carretera, con tecnología Castle Block y Bunker para mayor agarre.
    Más sobre:NoticiasBridgestoneNeumáticosMotocicletas

    COMENTARIOS

