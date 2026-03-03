SUSCRÍBETE
    La renovación del portafolio de Bridgestone en Chile

    La compañía de neumáticos se refuerza con tres nuevos modelos que incorporan tecnología ENLITEN, orientados a mejorar eficiencia, confort y desempeño en vehículos cada vez más grandes y exigentes.

     

    Bridgestone se ha dedicado el último tiempo a actualizar su línea de productos en el país y ha presentado los neumáticos Turanza 6, Roadhawk 2 y Dueler Ascent, desarrollados con tecnología ENLITEN, que permite reducir su peso, mejorar la eficiencia energética y optimizar el desempeño sin comprometer seguridad ni durabilidad.

    La estrategia de la marca contempla además un fuerte foco en las gomas de aro R18+, segmento de crecimiento sostenido en Chile impulsado por el aumento de SUVs, crossovers, pick-ups y vehículos de mayor tamaño.

    “Estamos viendo un cambio claro en el mercado chileno, con vehículos más grandes, más potentes y con nuevas expectativas por parte de los conductores. Esta renovación del portafolio responde justamente a ese escenario, con productos más sofisticados, tecnologías avanzadas y una cobertura más amplia para acompañar esa evolución”, aseguró Fabrizio Arnalot, gerente de Ventas de Bridgestone Chile.

    FILE PHOTO: A logo of Bridgestone is seen at the company's tyre plant in Bethune, that Japan's Bridgestone plans to shut, France, September 17, 2020. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo PASCAL ROSSIGNOL

    Estos son algunos de los detalles de los nuevos productos sumados al portafolio de Bridgestone en el país:

    • Turanza 6: diseñado para ofrecer una experiencia de conducción más confortable, silenciosa y segura, especialmente en trayectos urbanos y de carretera. Su tecnología contribuye a un menor consumo de combustible o mayor autonomía en vehículos electrificados. Su compuesto optimizado y diseño de banda de rodadura mejoran el agarre en superficies mojadas, la estabilidad a alta velocidad y el desgaste uniforme, elevando los estándares de confort, seguridad y rendimiento para sedanes y SUVs de uso diario.
    • Firestone Roadhawk 2: desarrollado para conductores que buscan máxima durabilidad y desempeño consistente en el uso cotidiano. Ofrece mayor resistencia al desgaste y un kilometraje superior, manteniendo altos niveles de tracción y frenado tanto en seco como en mojado a lo largo de toda su vida útil.
    • Dueler Ascent: ofrece la combinación ideal de durabilidad, tracción superior y desempeño en diversas condiciones. Con tecnologías avanzadas, estos neumáticos garantizan una vida útil prolongada, proporcionando seguridad y control en terrenos off-road y urbanos. Su diseño de banda de rodadura favorece la estabilidad, la tracción y el control, tanto en ciudad como en rutas y caminos mixtos, mientras que su construcción ayuda a reducir vibraciones y ruido para una conducción más suave.
