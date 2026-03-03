La renovación del portafolio de Bridgestone en Chile
La compañía de neumáticos se refuerza con tres nuevos modelos que incorporan tecnología ENLITEN, orientados a mejorar eficiencia, confort y desempeño en vehículos cada vez más grandes y exigentes.
Bridgestone se ha dedicado el último tiempo a actualizar su línea de productos en el país y ha presentado los neumáticos Turanza 6, Roadhawk 2 y Dueler Ascent, desarrollados con tecnología ENLITEN, que permite reducir su peso, mejorar la eficiencia energética y optimizar el desempeño sin comprometer seguridad ni durabilidad.
La estrategia de la marca contempla además un fuerte foco en las gomas de aro R18+, segmento de crecimiento sostenido en Chile impulsado por el aumento de SUVs, crossovers, pick-ups y vehículos de mayor tamaño.
“Estamos viendo un cambio claro en el mercado chileno, con vehículos más grandes, más potentes y con nuevas expectativas por parte de los conductores. Esta renovación del portafolio responde justamente a ese escenario, con productos más sofisticados, tecnologías avanzadas y una cobertura más amplia para acompañar esa evolución”, aseguró Fabrizio Arnalot, gerente de Ventas de Bridgestone Chile.
Estos son algunos de los detalles de los nuevos productos sumados al portafolio de Bridgestone en el país:
- Turanza 6: diseñado para ofrecer una experiencia de conducción más confortable, silenciosa y segura, especialmente en trayectos urbanos y de carretera. Su tecnología contribuye a un menor consumo de combustible o mayor autonomía en vehículos electrificados. Su compuesto optimizado y diseño de banda de rodadura mejoran el agarre en superficies mojadas, la estabilidad a alta velocidad y el desgaste uniforme, elevando los estándares de confort, seguridad y rendimiento para sedanes y SUVs de uso diario.
- Firestone Roadhawk 2: desarrollado para conductores que buscan máxima durabilidad y desempeño consistente en el uso cotidiano. Ofrece mayor resistencia al desgaste y un kilometraje superior, manteniendo altos niveles de tracción y frenado tanto en seco como en mojado a lo largo de toda su vida útil.
- Dueler Ascent: ofrece la combinación ideal de durabilidad, tracción superior y desempeño en diversas condiciones. Con tecnologías avanzadas, estos neumáticos garantizan una vida útil prolongada, proporcionando seguridad y control en terrenos off-road y urbanos. Su diseño de banda de rodadura favorece la estabilidad, la tracción y el control, tanto en ciudad como en rutas y caminos mixtos, mientras que su construcción ayuda a reducir vibraciones y ruido para una conducción más suave.
