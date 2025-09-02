SUSCRÍBETE
La visión de BMW sobre el futuro de la movilidad en dos ruedas

En la antesala del IAA Mobility 2025, presentó el prototipo Motorrad Vision CE, una experiencia sin casco, segura y eléctrica.

 

En el marco del IAA Mobility 2025, cuyo inicio oficial es la próxima semana, BMW presentó el revolucionario prototipo Motorrad Vision CE, un concepto eléctrico que proyecta cómo será la movilidad urbana del mañana.

El modelo rompe con una idea incuestionable para las dos ruedas y proyecta una experiencia de conducción sin casco ni equipamiento protector. ¿Cómo lo hace? Gracias a un avanzado sistema de seguridad que integra una estructura tipo jaula y un asiento con cinturón, otorgando protección sin sacrificar comodidad ni libertad.

El diseño vanguardista refuerza la propuesta: líneas limpias, colores en contraste blanco y negro, y detalles en rojo neón que transmiten un carácter futurista. A ello se suma una innovadora función de autoequilibrio, que permite mantener el vehículo estable incluso detenido, ideal para un tránsito urbano cada vez más complejo.

La visión de BMW Motorrad no surge de la nada. Desde 2014, con el C evolution, la marca ha sido pionera en movilidad eléctrica sobre dos ruedas. Más tarde llegaron el CE 04 y el CE 02, con un nuevo estilo de movilidad eléctrica, informal y accesible. El Vision CE recoge esa herencia e incluso evoca al BMW C1, lanzado hace 25 años, que ya ofrecía protección sin casco mediante una carrocería cerrada.

Con este nuevo concepto, BMW Motorrad refuerza su compromiso con la sostenibilidad, proponiendo soluciones de transporte cero emisiones, seguras y conectadas, que buscan redefinir la manera en que las personas se desplazan en la ciudad.

