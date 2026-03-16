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    Lamborghini Miura: el primer superauto de la historia cumple 60 años

    Presentado en 1966, el icónico deportivo italiano es considerado el primer supercar de producción de la historia y sentó las bases técnicas y estéticas de los modelos de alto rendimiento que dominarían las décadas siguientes.

     

    Hace seis décadas, el mundo del automóvil cambió para siempre. En marzo de 1966, durante el Salón de Ginebra, Lamborghini Miura fue presentado al público y marcó el nacimiento de un nuevo concepto: el superauto moderno. Su llegada no solo introdujo un diseño radical para la época, sino que también estableció la arquitectura técnica que hoy define a muchos deportivos de alto rendimiento.

    Desarrollado por Automobili Lamborghini, el Miura destacó desde el primer momento por su configuración mecánica. Fue uno de los primeros autos de producción en adoptar un motor V12 ubicado en posición central trasera, instalado transversalmente detrás del habitáculo, una solución técnica inspirada en el mundo de la competición que mejoraba el equilibrio y la distribución de peso.

    El modelo no solo era avanzado desde el punto de vista técnico. Su carrocería, diseñada por el joven Marcello Gandini para el estudio Bertone, presentó una silueta baja, ancha y aerodinámica que se transformó rápidamente en un símbolo de la estética automotriz de los años sesenta. Con una altura cercana al metro y líneas extremadamente fluidas, el Miura parecía más un prototipo de carreras que un vehículo de calle.

    Bajo su capó posterior se encontraba un motor V12 de 3,9 litros capaz de generar alrededor de 350 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época. Gracias a este conjunto, el Miura se convirtió en uno de los autos de producción más rápidos del mundo en su lanzamiento, reforzando su aura de exclusividad y rendimiento.

    El modelo se mantuvo en producción entre 1966 y 1973 y se fabricaron 764 unidades, una cifra relativamente baja que contribuyó a consolidar su carácter de pieza de culto. Durante esos años aparecieron distintas evoluciones, como el Miura S y el Miura SV, que perfeccionaron el concepto original.

    Pero más allá de sus cifras, el Miura dejó un legado mucho más profundo. Su combinación de diseño audaz, ingeniería innovadora y altas prestaciones definió el arquetipo del supercar moderno e influyó directamente en modelos posteriores de la propia Lamborghini y de otros fabricantes de alto rendimiento.

    Sesenta años después de su debut, el Lamborghini Miura sigue siendo recordado no solo como un clásico del diseño automotriz, sino como el modelo que inauguró una nueva categoría de vehículos: la de los superautos que combinan tecnología, exclusividad y emociones al volante.

    Más sobre:NoticiasLamborghiniMiuraAutos deportivosAutos de lujoSuperdeportivos

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