Leapmotor estrena en Europa el B10 que se espera en Chile para 2026

Leapmotor aprovechó el escenario del IAA Mobility 2025, en Munich, para hacer el estreno del B10, el vehículo que debiera llegar a Chile en 2026, para transformarse en el segundo modelo del nuevo aterrizaje de la marca en el país, junto al C10.

La firma china del Grupo Stellantis tuvo una breve estadía en el país en 2023, cuando se presentó de la mano de Cidef ofreciendo el citycar T03, por entonces uno de los eléctricos más económicos de la plaza.

El B10 se presenta primero en Europa a un precio menor de 20 mil euros ($22.626.000), para posicionarse como uno de los SUV eléctricos más accesibles de su categoría, donde espera repetir el entusiasmo generado en su país, donde sorprendió con 10 mil reservas en apenas una hora.

Construido sobre la arquitectura LEAP3.5, que combina integración de hardware y software con actualizaciones OTA ilimitadas, mide 4,51 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,65 de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros, lo que le permite ofrecer un habitáculo espacioso y versátil.

Con más de 20 compartimentos de almacenamiento, asientos configurables y un maletero de gran capacidad, está pensado tanto para familias como para usuarios urbanos.

En su interior, destaca la pantalla flotante de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K, impulsada por el chip Snapdragon 8155 y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus añade funciones inteligentes, interfaz personalizable y control remoto desde la aplicación móvil.

Cuenta con dos opciones de batería: una de 56,2 kWh para hasta 361 km de autonomía WLTP y otra de 67,1 kWh con hasta 434 km. Su carga ultrarrápida de hasta 168 kW permite recuperar del 30 al 80% en menos de 20 minutos. Su motor entrega 218 Hp y 240 Nm de par, con aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h.

Lanzamiento mundial

No fue su única presentación en Munich. También hizo el estreno mundial del B05, un hatchback eléctrico del segmento C. La marca lo presenta como más que un medio de transporte, sino que como una declaración de estilo y ambición tecnológica, con un enfoque en diseño vanguardista, conducción ágil y un nivel de calidad que desafía a su categoría.

Inspirado en la filosofía de “estética de la naturaleza tecnológica”, el B05 luce una silueta elegante y musculosa, que se complementa con detalles distintivos como las puertas sin marco, llantas de aleación “Swift-Wing” de 19 pulgadas y un ancho de 1.880 mm, uno de los mayores de segmento, lo que le otorga presencia en la calle y un habitáculo más espacioso.

Las dimensiones de 4.430 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.735 mm, buscan un equilibrio entre deportividad y confort.

Está desarrollado sobre la plataforma modular LEAP 3.5, compartida con el B10, y adopta una configuración monomotor de propulsión trasera. Las baterías LFP se ofrecerán en dos tamaños: 56 kWh y 67 kWh, con una autonomía declarada de más de 434 km en el ciclo WLTP.

Su carga rápida de hasta 150 kW permite recargar hasta el 80% de la batería en cerca de 30 minutos.

Con estas características, en primera instancia, apunta a disputarle el mercado europeo a modelos como el Volkswagen ID.3, el Renault Mégane E-Tech Electric o el MG4 Electric, en especial entre el público joven, conectado y que busca opciones eléctricas.