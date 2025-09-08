SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Leapmotor estrena en Europa el B10 que se espera en Chile para 2026

La marca china presentó en el Salón de Munich su SUV eléctrico que busca ganarse su espacio en el mercado global gracias a un precio accesible. También lanzaron el B05.

 

Leapmotor aprovechó el escenario del IAA Mobility 2025, en Munich, para hacer el estreno del B10, el vehículo que debiera llegar a Chile en 2026, para transformarse en el segundo modelo del nuevo aterrizaje de la marca en el país, junto al C10.

La firma china del Grupo Stellantis tuvo una breve estadía en el país en 2023, cuando se presentó de la mano de Cidef ofreciendo el citycar T03, por entonces uno de los eléctricos más económicos de la plaza.

El B10 se presenta primero en Europa a un precio menor de 20 mil euros ($22.626.000), para posicionarse como uno de los SUV eléctricos más accesibles de su categoría, donde espera repetir el entusiasmo generado en su país, donde sorprendió con 10 mil reservas en apenas una hora.

Construido sobre la arquitectura LEAP3.5, que combina integración de hardware y software con actualizaciones OTA ilimitadas, mide 4,51 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,65 de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros, lo que le permite ofrecer un habitáculo espacioso y versátil.

Con más de 20 compartimentos de almacenamiento, asientos configurables y un maletero de gran capacidad, está pensado tanto para familias como para usuarios urbanos.

En su interior, destaca la pantalla flotante de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K, impulsada por el chip Snapdragon 8155 y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus añade funciones inteligentes, interfaz personalizable y control remoto desde la aplicación móvil.

Cuenta con dos opciones de batería: una de 56,2 kWh para hasta 361 km de autonomía WLTP y otra de 67,1 kWh con hasta 434 km. Su carga ultrarrápida de hasta 168 kW permite recuperar del 30 al 80% en menos de 20 minutos. Su motor entrega 218 Hp y 240 Nm de par, con aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h.

Lanzamiento mundial

No fue su única presentación en Munich. También hizo el estreno mundial del B05, un hatchback eléctrico del segmento C. La marca lo presenta como más que un medio de transporte, sino que como una declaración de estilo y ambición tecnológica, con un enfoque en diseño vanguardista, conducción ágil y un nivel de calidad que desafía a su categoría.

Inspirado en la filosofía de “estética de la naturaleza tecnológica”, el B05 luce una silueta elegante y musculosa, que se complementa con detalles distintivos como las puertas sin marco, llantas de aleación “Swift-Wing” de 19 pulgadas y un ancho de 1.880 mm, uno de los mayores de segmento, lo que le otorga presencia en la calle y un habitáculo más espacioso.

Las dimensiones de 4.430 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.735 mm, buscan un equilibrio entre deportividad y confort.

Está desarrollado sobre la plataforma modular LEAP 3.5, compartida con el B10, y adopta una configuración monomotor de propulsión trasera. Las baterías LFP se ofrecerán en dos tamaños: 56 kWh y 67 kWh, con una autonomía declarada de más de 434 km en el ciclo WLTP.

Su carga rápida de hasta 150 kW permite recargar hasta el 80% de la batería en cerca de 30 minutos.

Con estas características, en primera instancia, apunta a disputarle el mercado europeo a modelos como el Volkswagen ID.3, el Renault Mégane E-Tech Electric o el MG4 Electric, en especial entre el público joven, conectado y que busca opciones eléctricas.

Más sobre:NoticiasLanzamientosLeapmotorB10suvb05hatchbackautos eléctricoselectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Los argumentos de Natalia Valdebenito para evitar la orden judicial que ordenó la censura de sus chistes

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

5.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos

BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años
Chile

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”
Negocios

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”

Compra informales a través de canales digitales en el comercio superan los US$315 millones y vestuario lidera

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 100 mil clientes en Chile

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile
El Deportivo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica
Cultura y entretención

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

A los 81 años muere Rick Davies, fundador y cantante de los esenciales Supertramp

De Saloon anuncia nuevo disco y presenta su primer adelanto “Nunca Nunca”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires
Mundo

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas