SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    “Made in Japón”: llega la versión híbrida del Honda ZR-V

    Entre su equipamiento, incorpora ocho airbags y el paquete de ayudas a la conducción Honda Sensing.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Honda suma un nuevo integrante a su familia de electrificados. Hablamos de la versión híbrida del ZR-V, la cual llega directamente desde Japón, con un precio de lista de $35.990.000.

    “Con la llegada del ZR-V Advanced Hybrid ponemos a disposición más alternativas híbridas en nuestro line up, lo que será una constante en la marca durante los próximos años. La tecnología híbrida es un camino que hemos venido desarrollando y perfeccionando desde hace 25 años, y hoy queremos trasladar esa experiencia con más fuerza al mercado local”, comentó Karla Bustamante, subgerente comercial Autos de Honda Motor de Chile.

    El Honda ZR-V Advanced Hybrid se distingue del modelo convencional, por su tecnología e:HEV, cuya configuración integra un motor eléctrico de 184 Hp y 315 Nm de torque, y un 2.0 litros DOHC V-TEC, que entrega 139 Hp y 182 Nm de torque.

    A diferencia de otros híbridos convencionales, cuando este ZR-V se encuentra en modo híbrido, actúa como si se tratara de un eléctrico de rango extendido, es decir, el motor a combustión opera como un generador de electricidad para mantener funcionando al motor eléctrico, sin conectarse a las ruedas hasta que la velocidad lo requiere.

    Según la marca, esta configuración busca privilegiar el uso del motor eléctrico y combinar la eficiencia propia de una motorización híbrida con una respuesta dinámica, manteniendo el enfoque de Honda en la experiencia de conducción.

    Así este tren motriz registra un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, un rendimiento de hasta 23 km/l y más de 1.000 kilómetros de autonomía.

    El nuevo ZR-V Advanced Hybrid incorpora Honda SENSING, el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor de la marca. Incluye sistema de frenado con mitigación de colisión, control crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, asistencia de mantenimiento de carril, mitigación de salida de vía y luces altas automáticas.

    A ello se suman ocho airbags, detector de punto ciego, control de descenso en pendientes, monitor de atención del conductor y cámara de retroceso con tres vistas.

    En conectividad y confort, equipa pantalla multimedia multitáctil de 9 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, cargador inalámbrico, climatizador automático Dual Zone, asientos delanteros eléctricos, maletero eléctrico con acceso manos libres y llantas de aleación de 18 pulgadas.

    “Este modelo refleja muy bien lo que buscamos: una alternativa que no obligue a elegir entre eficiencia y desempeño. El ZR-V Advanced Hybrid entrega una conducción ágil, gran autonomía yun nivel de seguridad y tecnología que responde a lo que hoy buscan las personas en un SUV”, puntualiza Bustamante.

    Más sobre:Autos nuevosLanzamientos autosHonda ZR-V híbrido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    Lo más leído

    1.
    Geely 3L Challenge: el desafío del desierto

    Geely 3L Challenge: el desafío del desierto

    2.
    Dongfeng presenta su primer SUV híbrido enchufable

    Dongfeng presenta su primer SUV híbrido enchufable

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda
    Chile

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    El crecimiento que importa

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos
    El Deportivo

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    Lo que no se vio del esperado debut de Vozinha en Colo Colo

    Otro papelón en el fútbol argentino: árbitro es castigado por la AFA luego de “farmear aura”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”
    Mundo

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Estados Unidos bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón