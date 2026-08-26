“Made in Japón”: llega la versión híbrida del Honda ZR-V

Honda suma un nuevo integrante a su familia de electrificados. Hablamos de la versión híbrida del ZR-V, la cual llega directamente desde Japón, con un precio de lista de $35.990.000.

“Con la llegada del ZR-V Advanced Hybrid ponemos a disposición más alternativas híbridas en nuestro line up, lo que será una constante en la marca durante los próximos años. La tecnología híbrida es un camino que hemos venido desarrollando y perfeccionando desde hace 25 años, y hoy queremos trasladar esa experiencia con más fuerza al mercado local”, comentó Karla Bustamante, subgerente comercial Autos de Honda Motor de Chile.

El Honda ZR-V Advanced Hybrid se distingue del modelo convencional, por su tecnología e:HEV, cuya configuración integra un motor eléctrico de 184 Hp y 315 Nm de torque, y un 2.0 litros DOHC V-TEC, que entrega 139 Hp y 182 Nm de torque.

A diferencia de otros híbridos convencionales, cuando este ZR-V se encuentra en modo híbrido, actúa como si se tratara de un eléctrico de rango extendido, es decir, el motor a combustión opera como un generador de electricidad para mantener funcionando al motor eléctrico, sin conectarse a las ruedas hasta que la velocidad lo requiere.

Según la marca, esta configuración busca privilegiar el uso del motor eléctrico y combinar la eficiencia propia de una motorización híbrida con una respuesta dinámica, manteniendo el enfoque de Honda en la experiencia de conducción.

Así este tren motriz registra un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, un rendimiento de hasta 23 km/l y más de 1.000 kilómetros de autonomía.

El nuevo ZR-V Advanced Hybrid incorpora Honda SENSING, el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor de la marca. Incluye sistema de frenado con mitigación de colisión, control crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, asistencia de mantenimiento de carril, mitigación de salida de vía y luces altas automáticas.

A ello se suman ocho airbags, detector de punto ciego, control de descenso en pendientes, monitor de atención del conductor y cámara de retroceso con tres vistas.

En conectividad y confort, equipa pantalla multimedia multitáctil de 9 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, cargador inalámbrico, climatizador automático Dual Zone, asientos delanteros eléctricos, maletero eléctrico con acceso manos libres y llantas de aleación de 18 pulgadas.

“Este modelo refleja muy bien lo que buscamos: una alternativa que no obligue a elegir entre eficiencia y desempeño. El ZR-V Advanced Hybrid entrega una conducción ágil, gran autonomía yun nivel de seguridad y tecnología que responde a lo que hoy buscan las personas en un SUV”, puntualiza Bustamante.