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    Cidef celebra 50 años de historia en el mercado chileno

    En medio siglo de trayectoria, el importador automotriz del Grupo Errázuriz supo reinventarse para convertirse en pionera de las marcas chinas en el país. Hoy festeja en grande y con Foton como su principal éxito.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Con casi 90 marcas de autos, Chile es un mercado en donde predominan los importadores. Hay gigantes internacionales y también grupos nacionales de larga trayectoria. Precisamente, uno de estos últimos hoy está de fiesta. Se trata de Cidef, que este 2026 celebra nada menos que sus 50 años de historia.

    Un medio siglo marcado por una profunda transformación, donde la empresa pasó de ser el histórico representante de Nissan a enfocarse en las marcas de origen chino, siendo uno de los primeros en apostar por ellas.

    Fundada en 1976 y perteneciente al Grupo Errázuriz, Cidef enfrentó un momento decisivo en 2012 cuando culminó su representación de la firma japonesa. Un golpe complejo, sin duda, pero a la vez se convirtió en el punto de partida de su reinvención.

    Y es que fue entonces que la importadora de capitales 100% nacionales, se anticipó a una jugada que muchos harían después. Se aventuró con los fabricantes chinos mucho antes de que alcanzaran el protagonismo que ostentan hoy, donde representan cerca de la mitad de los vehículos comercializados en Chile.

    Actualmente, el portafolio de Cidef está compuesto por las siguientes firmas: Foton, Dongfeng, Forthing, Kawasaki y TVS, abarcando desde vehículos comerciales y camionetas, hasta SUV, motocicletas y soluciones de movilidad de bajas emisiones.

    En este escenario, Foton se ha transformado en el gran motor de crecimiento, representando cerca del 70% de las ventas totales de Cidef. Su línea de minitrucks se encuentra dentro del ranking de vehículos comerciales más vendidos de este 2026. De hecho, el TM5, TM3 y Midi, orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas, concentran aproximadamente el 60% de las ventas de la marca.

    En números

    Desde 2023, Cidef ha superado ampliamente el promedio de la industria, registrando un aumento superior al 20% en 2024 y repitiendo cifras similares en 2025.

    Hoy, comercializa cerca de 1.000 vehículos mensuales; unas 12.000 unidades al año. Muy por encima de las aproximadamente 300 unidades mensuales que vendía antes de la pandemia.

    “Cumplir 50 años en esta industria es un hito que nos llena de orgullo. Supimos adaptarnos y anticipar la transformación del mercado. Construimos gran parte de nuestro crecimiento apostando por marcas que hoy lideran las preferencias. Nuestra realidad actual responde a una estrategia clara basada en cuatro pilares: ampliar permanentemente la oferta, expandir la red de distribución a nivel nacional, fortalecer nuestras marcas e invertir en postventa, sumando tres nuevos talleres propios en el último tiempo”, comentó Tomás Robinson, gerente general de Cidef.

    Con una participación actual cercana al 3,5% del mercado automotor nacional, Cidef proyecta mantener tasas de expansión en torno al 20% anual. La conmemoración de sus 50 años encuentra a la empresa en uno de los momentos más sólidos de su historia, preparada para enfrentar una nueva era marcada por la electromovilidad, la llegada de nuevos modelos y el desafío de seguir aumentando su presencia en una industria cada vez más competitiva.

    Más sobre:Autos nuevosimportadorCidef

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