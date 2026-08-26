Geely 3L Challenge: el desafío del desierto

El desafío era claro y su nombre así lo indicaba: 3L Challenge. Geely había invitado a un grupo de periodistas y comunicadores a un reto de consumo, donde el objetivo era lograr promediar 3 litros cada 100 kilómetros, o lo que es lo mismo, si hacemos la conversión a la medida que usamos acá, 33,3 km por litro de combustible. Una prueba que terminaría siendo mucho más que solo números.

Todo partió en el Aeropuerto Diego Aracena, en Iquique. Allí nos esperaban 10 unidades del Geely EX5 EM-i, un SUV híbrido enchufable lanzado en abril pasado con la promesa de una autonomía de 1.300 kilómetros. Me tocó el auto n°4, junto con Nicolás Gerlach, de Rutamotor y Leonardo Zuñiga, de Duplos. Con ellos, compartiría un viaje de tres días y que tenía a Antofagasta como destino final.

Aclarar antes que, a diferencia de otras pruebas de regularidad hechas por otras marcas y donde se establecía ir de un punto A a un B; aquí la organización definió varios tramos cronometrados. En cada uno de ellos -con diferentes dificultades, on y off road-, la idea era lograr promediar lo que se pedía, por lo que el desafío se planteaba mucho más entretenido, dinámico y competitivo que otros.

Día 1, 2 y 3

La primera jornada fue la más extensa. Al salir de Iquique en dirección sur, optamos por cuidar la autonomía eléctrica y aprovechar las pendientes para regenerar la batería. Durante una de las etapas cronometradas con destino a Tocopilla, se estableció un límite de una hora y 10 minutos para recorrer 104 km. Entonces, nuestra estrategia consistió en mantener la carga en un 85% en la primera mitad del tramo, para luego avanzar en modo 100% eléctrico. Esto permitió cerrar el etapa a tiempo y con una eficiencia de 2,9 l/100 km (34,4 km/l).

Después de Tocopilla, donde nos detuvimos a almorzar, partimos hacia San Pedro de Atacama. Probablemente, este fue el trayecto más agotador y exigente, considerando además que se nos hizo de noche llegando a Calama. Aquí el camino nos obligó a ganar altura y, por consecuencia, también en consumo, registrando una media de 5 litros cada 100 kilómetros, equivalentes a 20 km/l. En un momento, no teníamos nada de batería, sin embargo, las bajadas nos ayudaron a regenerar, pasando de 0 a 32 kilómetros de autonomía eléctrica, lo que demuestra que si gestionamos bien y anticipamos el recorrido, podemos sacar mayor provecho al sistema motriz híbrido.

El día terminó con casi 600 km recorridos, y pese a ellos y las largas horas a bordo, quienes iban de acompañantes no sentían el cansancio propio de la extenuante jornada, lo que de cierta forma, nos hablaba de la buena habitabilidad y confort del Geely EX5 EM-i.

Tras un segundo día más relajado, donde manejamos por los alrededores de San Pedro y tuvimos oportunidad de conocer sus bellos y desérticos paisajes; vino la tercera “patita”, la parte final y decisiva, donde nos lucimos como equipo. Y es que mientras uno conducía, el copiloto hacía las veces de director, es decir, miraba la pantalla con las estadísticas e iba controlando el modo de manejo, ya sea a combustión, híbrido o eléctrico. El tercer integrante hacía lo propio, “metiendo conversa” para que el viaje no fuera tan tedioso.

Todo ello parece simple, pero no lo era tanto en la práctica, ya que, por ejemplo, establecimos que, para lograr la meta, debíamos mantener una velocidad constante de 80 km/h, lo que se hacía difícil en carretera y exigía coordinación. Lo que hicimos también fue utilizar buena parte de la energía eléctrica antes de enfrentar las bajadas hacia Antofagasta, donde sabíamos que podríamos recuperar carga mediante el frenado regenerativo. Fue así que, finalmente, llegamos a destino en el tiempo acordado, con un promedio de 2,3 litros cada 100 km (43,5 km/l), en el tramo entre San Pedro y Antofagasta.

Tras haber recorrido más de 950 kilómetros en esta travesía por el desierto, días después vino la premiación en Santiago, la cual dio al auto n°4 -es decir, al nuestro-, como ganador absoluto del 3L Challenge de Geely.