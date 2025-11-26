Mercedes Benz presenta su primer familiar eléctrico con más de 790 km de autonomía

El portafolio eléctrico de Mercedes-Benz continúa su ampliación con la llegada del CLA Shooting Brake, un vehículo familiar de 4,72 metros de largo y 2,79 metros entre ejes, que tendrá un precio de lanzamientos que arranca 57 mil euros (cerca de $61,5 millones).

La gran novedad de las dos versiones (CLA 250+ y CLA 350 4MATIC) está en el tren motriz: llegará primero con variantes 100% eléctricas equipadas con una batería de 85 kWh y arquitectura de 800 V, que permite recargar de 10% a 80% en 22 minutos. Luego aparecerá en el mercado una opción híbrida.

El CLA 250+ posee un propulsor de 200 kW en el eje trasero, cuya variante sedán alcanza cerca de 792 kilómetros de autonomía, mientras que el CLA 350 4MATIC añade un segundo motor en el eje delantero, para una potencia de 260 kW, un par de 515 Nm y autonomía hasta 743 kilómetros (771 en el sedán).

La aceleración del CLA 250+ le permite ir de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y en el CLA 350 4MATIC, en 5 segundos. Su velocidad máxima es de 210 km/h.

El interior es otro salto importante. Sobresale el techo panorámico de cristal, faros LED, climatizador automático, asientos delanteros calefaccionados, el nuevo volante multifunción con controles hápticos, cuadro de instrumentos digital de 10,3 pulgadas y pantalla central de 14 pulgadas. También se ofrecen paquetes opcionales que suman elementos como los faros Multibeam LED, el sistema MBUX Superscreen, memoria para asientos o el paquete Keyless-Go.

El maletero puede alcanzar 1.290 litros abatiendo los asientos y suma otro pequeño maletero delantero de 101 litros bajo el capó delantero