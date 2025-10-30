Mitsubishi reinventa aventura electrificada con el Elevance

La pasión por la exploración, llevada a un nuevo nivel, mueve al Mitsubishi Elevance Concept recientemente presentado en el Salón de Tokio. Con la premisa de la “aventura eterna”, este SUV conceptual propone una visión audaz de lo que significa viajar en la actualidad, mezclando tecnología, sostenibilidad y espíritu offroad.

El Elevance impone presencia con una silueta robusta y, a la vez, elegante, que resalta por sus pasos de rueda bien definidos, líneas musculares continuas desde el frontal hasta la zaga, y ventanillas que caen bajo los trazos de la carrocería para ofrecer vistas panorámicas al entorno.

Esta estructura se apoya en un marco tipo “rib-bone”, que asegura rigidez, solidez y sensación de seguridad, elementos clave para quienes buscan salirse del asfalto sin renunciar al refinamiento.

En el plano técnico, el Elevance abraza una estrategia híbrida enchufable (PHEV) diseñada para lograr lo mejor de ambos mundos: desplazamientos silenciosos en modo totalmente eléctrico y autonomía extendida gracias a un motor de combustión compatible con combustibles neutros en carbono.

La gran sorpresa está en su tracción integral con cuatro motores eléctricosy tecnologíaSuper-All Wheel Control (S-AWC), lo que proporciona un control sin precedentes sobre terreno difícil, variando la potencia y frenado de cada rueda de forma independiente.

El habitáculo propone una experiencia de usuario diferente. Un sistema llamado AI Co-Driver actúa como asistente personal, que sugiere destinos según el estilo del conductor, analiza las condiciones del entorno y recomienda modos de conducción.

Por dentro, caben seis pasajeros en tres filas, con asientos delanteros giratorios y pantallas que invaden el tablero. Así, se convierte en vehículo como en espacio de convivencia, incluso ideado para acoplar un remolque camping con cocina y ducha, alimentados directamente desde la batería del automóvil.

Este concepto representa el rumbo hacia el que Mitsubishi Motors se dirige. Aunque no todas sus características llegarán a producción tal cual, el Elevance anticipa los rasgos de la próxima generación de SUV de la marca, donde la electrificación, el rendimiento todoterreno, la elegancia y la experiencia usuario se convierten en uno.