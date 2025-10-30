SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Mitsubishi reinventa aventura electrificada con el Elevance

Presentado en el Salón, el SUV conceptual de la marca de los diamantes es híbrido enchufable, cuenta con un sistema de tracción a las cuatro ruedas con cuatro motores eléctricos y un diseño interior futurista que expande los límites de la movilidad.

 

La pasión por la exploración, llevada a un nuevo nivel, mueve al Mitsubishi Elevance Concept recientemente presentado en el Salón de Tokio. Con la premisa de la “aventura eterna”, este SUV conceptual propone una visión audaz de lo que significa viajar en la actualidad, mezclando tecnología, sostenibilidad y espíritu offroad.

El Elevance impone presencia con una silueta robusta y, a la vez, elegante, que resalta por sus pasos de rueda bien definidos, líneas musculares continuas desde el frontal hasta la zaga, y ventanillas que caen bajo los trazos de la carrocería para ofrecer vistas panorámicas al entorno.

Esta estructura se apoya en un marco tipo “rib-bone”, que asegura rigidez, solidez y sensación de seguridad, elementos clave para quienes buscan salirse del asfalto sin renunciar al refinamiento.

En el plano técnico, el Elevance abraza una estrategia híbrida enchufable (PHEV) diseñada para lograr lo mejor de ambos mundos: desplazamientos silenciosos en modo totalmente eléctrico y autonomía extendida gracias a un motor de combustión compatible con combustibles neutros en carbono.

La gran sorpresa está en su tracción integral con cuatro motores eléctricosy tecnologíaSuper-All Wheel Control (S-AWC), lo que proporciona un control sin precedentes sobre terreno difícil, variando la potencia y frenado de cada rueda de forma independiente.

El habitáculo propone una experiencia de usuario diferente. Un sistema llamado AI Co-Driver actúa como asistente personal, que sugiere destinos según el estilo del conductor, analiza las condiciones del entorno y recomienda modos de conducción.

Por dentro, caben seis pasajeros en tres filas, con asientos delanteros giratorios y pantallas que invaden el tablero. Así, se convierte en vehículo como en espacio de convivencia, incluso ideado para acoplar un remolque camping con cocina y ducha, alimentados directamente desde la batería del automóvil.

Este concepto representa el rumbo hacia el que Mitsubishi Motors se dirige. Aunque no todas sus características llegarán a producción tal cual, el Elevance anticipa los rasgos de la próxima generación de SUV de la marca, donde la electrificación, el rendimiento todoterreno, la elegancia y la experiencia usuario se convierten en uno.

Más sobre:NoticiasLanzamientosMitsubishiElevanceSUVSalón de TokioElectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”
Chile

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Con barricadas y un detenido: comienza desalojo de toma en el sector de Placilla en Valparaíso

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja
Negocios

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja

Ministra Maisa Rojas por sitios prioritarios: “Vamos a extender el plazo de la consulta pública”

La inquietud de Grau con la oposición por el Presupuesto: “No tengo claro si quieren un gasto más chico o uno más grande”

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil
Tendencias

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

“Jugó para Flamengo”: en Argentina critican a Piero Maza por el arbitraje en el duelo entre Racing y el Mengao
El Deportivo

“Jugó para Flamengo”: en Argentina critican a Piero Maza por el arbitraje en el duelo entre Racing y el Mengao

Un chileno entre 25 postulantes: Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025

La UC logra el pago de millonaria cuota por venta de Alexander Aravena tras demandar a Gremio en la FIFA

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena
Cultura y entretención

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”