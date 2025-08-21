Nueva GWM Wingle 7 2026: la renovada versión de la camioneta de entrada
El modelo actualizado de la pickup se presenta en versiones gasolina y diésel, tracción 4x2 y 4x4, y un amplio equipamiento desde su versión base.
La GWM Wingle 7, uno de los modelos de la marca china que aparece en el listado de vehículos más vendidos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), llega a reforzar su portafolio en Chile con versiones a gasolina y diésel, además de tracción 4×2 y 4×4.
La renovación de esta pickup de entrada destaca por contar con climatizador, alzavidrios eléctricos delanteros y traseros, radio con pantalla touch con Bluetooth y entradas USB, tapiz de ecocuero, puertos USB en zona de carga y parabrisas delantero, cuatro parlantes, y asientos delanteros calefaccionados.
Además, posee neblineros, limpia parabrisas con sensor de lluvia, protector Bedliner, barra en el pickup, luz antiniebla de iluminación automática y llanta bitono aro 16’’.
A ello se suma una dotación de seguridad con seis airbags, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, frenos ABS con EBD y cámara de retroceso.
En el apartado mecánico, la gama parte con un motor gasolina 2.4 de 148 HP asociado a caja manual de cinco marchas, mientras que la alternativa diésel equipa un 2.0 turbo de 161 HP y 400 Nm de torque, con transmisión manual de seis velocidades. Las versiones 4×4, por su parte, incluyen selector electrónico de tracción para un mejor desempeño offroad.
El modelo mide más de cinco metros de largo y puede cargar hasta 1.050 kilos, ofreciendo la funcionalidad necesaria para faenas productivas y el confort para un uso urbano.
LA GWM Wingle 7 está disponible en Chile con precios desde $11.990.000 + IVA y garantía de tres años o 100.000 km.
