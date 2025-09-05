SUSCRÍBETE
Nueva Maxus T90 2026: más grande, más potente y también eléctrica

La camioneta llega a Chile con 5,5 metros de largo, un motor 2.5 turbodiésel y con una variante de nuevas energías.

 

Maxus apunta a consolidar el protagonismo que se ha ganado entre las camionetas en Chile, en especial gracias a la T60, motivo por el cual acaba de presentar sus nuevas incorporaciones: la T60 MAX y All New T90. Este último estreno viene por partida doble: una versión diésel 4x4 y otra enchufable 100% eléctrica.

La punta de lanza del triple lanzamiento que realizó esta semana la marca es un antes y un después en los desafíos de fabricación de la marca, debido a su estructura con una carrocería más amplia y su longitud de 5.500 mm, que la hace la más grande del segmento (además de 1.997 mm de ancho y 1.874 mm de alto).

Disponible en versiones GL y GLX, posee un motor SAIC D25 turbodiésel de 2,5 L, que tiene 221 Hp de potencia y 520 Nm de torque, asociado a una caja de transmisión automática de ocho velocidades y a un sistema de tracción 4x4 Súper 4WD.

Respecto de su capacidad de arrastre, esta es de 3.500 kilos, mientras que la de carga varía entre 805 y 1005 kilos.

El diseño interior es uno de los aspectos más sobresalientes del modelo, que combina amplitud, modernidad y tecnología vanguardista, con detalles como un volante multifunción, el clúster digital de 12,3 pulgadas, asientos de eco-cuero calefaccionados, sistema de audio JBL de 8 parlantes, iluminación ambiental y sunroof panorámico.

En seguridad, en tanto, destaca su certificación cinco estrellas ANCAP, siete airbags, cámara 360° HD y asistencias como monitor de punto ciego y fatiga, frenado autónomo, protección antivuelco, bloqueo diferencial, entre otras características.

La versión eléctrica

La Maxus T90 es la primera camioneta eléctrica 4x4 que se incorpora al portafolio de la marca, con doble motor eléctrico capaz de generar en conjunto 442 Hp y 700 Nm de torque. Energizada por una batería LifePO4 de 102,2 kW, presentada como la más grande en una pickup eléctrica vendida en el país, la cual permite una autonomía de 430 km (WLTP).

Desde el exterior se luce por detalles como su frontal rediseñado, una carrocería de perfil anguloso y llantas de aluminio bitono de hasta 20 pulgadas. Más importante aún, este modelo llega aventajado al conseguir el máximo nivel de seguridad otorgado en Europa, expresado en la certificación cino estrellas de Euro NCAP.

Los precios de la All New T90 comienzan desde $30.990.000 hasta los $33.990.000 + IVA, mientras que la EV va desde $53.990.000 hasta $57.990.000 + IVA en su versión GLX.

