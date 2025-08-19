Nuevo Chery Tiggo 9 2025: la nueva bandera de la marca en Chile

Chery sigue ampliando su portafolio en Chile y ahora lo hace con una jugada fuerte en el segmento de los SUV grandes: se trata del Tiggo 9 2025, el modelo más amplio, sofisticado y tecnológico que la marca china ha lanzado en el país, con el que apunta a familias que demandan espacio, confort, seguridad y un diseño moderno.

Su debut se realizó a la par del estreno del Tiggo 4 Pro Max, en un evento que se realizó en el flamante Claro Arena de la Universidad Católica.

Con líneas musculosas y una parrilla cromada de gran tamaño, el Tiggo 9 transmite solidez y presencia en la vía. Los faros full LED de diseño afilado, el parachoques esculpido y las llantas bitono de 20 pulgadas refuerzan ese look robusto y elegante.

Sus medidas lo colocan directamente en el segmento D: 4.820 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.698 mm de alto y 2.820 mm de distancia entre ejes. Estas proporciones no solo se traducen en una figura dominante en el camino, sino también en un habitáculo amplio para hasta siete ocupantes.

Interior premium para toda la familia

Puertas adentro, el Tiggo 9 busca ofrecer una experiencia cercana a la de un SUV premium. Su cabina está recubierta en ecocuero, con detalles de calidad y un diseño orientado tanto al confort como a la conectividad. Ofrece tres filas de asientos, climatizador automático bizona con salidas traseras, sunroof panorámico eléctrico y un sistema de iluminación ambiental multicolor.

El protagonista del tablero es un panel curvo con dos pantallas de 12,3 pulgadas que funcionan como cuadro de instrumentos digital y centro de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Además, posee un sistema de audio de 8 parlantes.

Otros elementos destacados son el cargador inalámbrico, freno de mano eléctrico, encendido por botón y un volante multifunción en ecocuero. En cuanto a espacio de carga, el maletero ofrece 317 litros con las tres filas en uso, que se expanden a 1.212 litros al abatir la tercera.

Motor turbo y equilibrio en el desempeño

El corazón del nuevo SUV es un motor 2.0 turbo TGDI que entrega 254 caballos de fuerza y 390 Nm de torque. Este bloque se asocia a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades (DCT), desarrollada por Getrag.

La tracción es delantera y el sistema de modos de manejo permite ajustar la respuesta del vehículo según las condiciones del camino. En cuanto a consumo, declara un rendimiento combinado de 11,3 km/l, una cifra competitiva dentro de su categoría considerando potencia y tamaño.

Seguridad de alto nivel

Chery ha dotado al Tiggo 9 de un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye:

Control crucero adaptativo (ACC)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Alerta de colisión frontal (FCW)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Monitor de punto ciego (BSD)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Reconocimiento de señales de tránsito (TSR)

Cámara 360° en alta resolución

Sensores delanteros y traseros

A esto se suman seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y una carrocería con zonas de deformación programada, reforzando la seguridad para todos los ocupantes.

Precio y disponibilidad en Chile

El Chery Tiggo 9 ya está disponible en Chile en una única versión full equipo, con seis opciones de color exterior y una garantía de 7 años o 200.000 kilómetros. Su precio de lanzamiento es de $27.990.000