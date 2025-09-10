Nuevo Ford Expedition 2026: tecnología de punta para toda la familia

El aterrizaje de la quinta generación del Ford Expedition, la SUV de gran tamaño que la marca del óvalo azul ha consolidado en el mercado a lo largo de casi tres décadas, se plantea como objetivo redefinir el concepto de movilidad familiar.

Interior

La renovación destaca en varios aspectos, pero sobre todo en el interior, donde destaca su nueva pantalla panorámica de 24” ubicada en la línea de visión del conductor para que este mantenga la concentración en el camino al mismo tiempo que va recogiendo información sobre el traslado.

Además, cuenta con un volante rediseñado, asientos eléctricos calefaccionados y refrigerados, y una pantalla central táctil de 13.2” con el sistema SYNC 4￼, que ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de permitir la creación de perfiles personalizados que ajustan para cada usuario las posiciones de los espejos exteriores, los pedales, el volante y el asiento conductor.

En materia de audio, ofrece un sistema de sonido premium B&O con 22 parlantes distribuidos estratégicamente.

Al igual que en el caso del recién llegado Ford Territory, esta renovación posee FordPass, el sistema de conectividad que permite encenderlo, apagarlo, abrirlo y cerrarlo a distancia desde su smartphone, entre otras facilidades.

Motor

La motorización del Expedition es un EcoBoost V6 de 3.5L, capaz de entregar 400 Hp y 650 Nm de torque (el anterior era de 375 Hp y 637 Nm), tracción 4WD de dos relaciones y seis modos de manejo. Está asociada a una caja automática de 10 velocidades y su consumo homologado es de 5,4 km/l en ciudad, 9,7 km/l en carretera y 7,5 km/l en ciclo mixto.

Exterior

En el exterior resaltan las barras portaequipaje cromadas, faros LED delanteros y traseros, llantas de aleación de 22”, techo panorámico eléctrico y un portalón trasero multifunción que facilita el acceso y la carga del maletero. El techo panorámico y el sistema de iluminación 360° refuerzan la sensación de amplitud y seguridad.

Seguridad

En este ítem presenta múltiples sistemas avanzados de asistencia al conductor, como airbags delanteros, traseros y de cortina hasta la tercera fila, sistema de anclaje LATCH para sillas infantiles, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y el sistema de información de puntos ciegos Blis.

Para la familia

Con tres filas de asientos flexibles, el Ford Expedition puede transportar hasta ocho personas. Su maletero es de 612 litros, que se puede extender a 1.722 litros detrás de la segunda fila y a 3.072 litros con todas abatidas.

Retroceso asistido

El Expedition posee el sistema Pro Trailer Backup Assist, que permite retroceder de forma precisa guiando el remolque solo mediante una perilla intuitiva y el Pro Trailer Hitch Assist, que entrega una experiencia de remolque más sencilla y segura, ya que facilita el enganche automático con 10 tipos de remolques distintos preprogramados.

¿Cuánto cuesta la Ford Expedition 2026?

La Ford Expedition está disponible en siete colores (negro universo, gris oscuro, gris glaciar, blanco oxford, gris celeste, blanco metálico y azul mineral) y en una sola versión (Platinum), con un precio de $69.890.000 con financiamiento.