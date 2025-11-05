Nuevo Nissan Kicks 2026: la renovación del exitoso SUV

El nuevo Nissan Kicks llega a Chile para marcar un punto de inflexión en la historia del modelo más vendido de la marca en el país y en otros mercados de la región, como Brasil, Argentina y Perú.

Tras casi una década de éxitos comerciales, y una actualización en 2021, se renueva por completo con una propuesta más robusta, tecnológica y global, diseñada para seguir conquistando a los conductores que buscan un vehículo urbano con alma aventurera.

Desde su lanzamiento en 2016, cuando debutó durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Kicks se ha convertido en un fenómeno regional. Hoy, con más de 1,2 millones de unidades producidas, su segunda generación apunta más alto: se exportará a 70 países, incluyendo Estados Unidos y Canadá.

El Kicks 2026 fue desarrollado en el Nissan Design America de California y creció en todas sus dimensiones: 4.365 mm de largo (+70 mm), 1.800 mm de ancho (+10 mm), 1.620 mm de alto y tiene 2.655 mm entre los ejes (+35 mm).

El diseño adopta líneas más cuadradas y musculosas, con una gran parrilla oscurecida y faros LED envolventes que refuerzan su carácter moderno y seguro.

En el interior, el salto de calidad es evidente: materiales más refinados, un tablero rediseñado y una doble pantalla de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia y el panel digital, creando un entorno tecnológico y elegante. En seguridad, todas las versiones contarán con seis airbags y el completo paquete de asistencias Nissan Intelligent Mobility, con freno autónomo, alerta de punto ciego y mantenimiento de carril.

Bajo el capó, el Kicks incorpora el motor 2.0 litros aspirado del Sentra, con 142 Hp y 190 Nm de torque, que reemplaza al último de 1,6 litros y 118 Hp, acoplado a una nueva transmisión automática CVT.

Su rendimiento homologado alcanza 14 km/l en ciclo mixto, 10,6 km/litro en ciudad y 17,3 km/l en carretera.

¿Cuánto cuesta el nuevo Nissan Kicks 2026? Se ofrecerá en dos versiones: Sense Plus ($24.290.000) y Exclusive ($28.090.000).