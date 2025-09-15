SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Porsche expande Corredor Verde al Valle del Maipo y refuerza electromovilidad para el turismo

La marca alemana inauguró un nuevo punto de carga en Viña Santa Rita, ampliando su programa Destination Charging hacia la capital vitivinícola de Chile.

 

A poco más de un año de haber puesto en marcha el Corredor Verde en la Región de O’Higgins, Porsche da un nuevo paso en su estrategia de electromovilidad con la apertura de un cargador en Viña Santa Rita, ubicada en Altos de Jahuel.

Este hito marca el inicio de la segunda fase del proyecto, que ahora conecta el Valle del Maipo, una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas de Chile, con infraestructura diseñada para la carga de vehículos eléctricos.

La iniciativa busca integrar la electromovilidad en experiencias turísticas de alto nivel. A los visitantes se les ofrece la posibilidad de recorrer viñas y hoteles de la zona con la confianza de contar con cargadores disponibles y gratuitos para clientes Porsche. La red en el Valle del Maipo incluirá también Viña Pérez Cruz, Hotel Majadas de Pirque y Viña Tarapacá, fortaleciendo la conexión entre cultura, patrimonio y movilidad sustentable.

El despliegue se realiza en alianza con Copec Voltex y Big Magazine, consolidando un modelo que ya había demostrado éxito en su primera etapa. Tal como ocurrió en O’Higgins, la combinación de socios estratégicos permite asegurar una infraestructura confiable, de calidad y adaptada a las necesidades de quienes apuestan por la conducción eléctrica.

Cada punto cuenta con cargadores de hasta 7,4 kW, capaces de atender los trayectos típicos de la zona. Pero más allá de los números, el proyecto simboliza una nueva forma de viajar: recorrer rutas patrimoniales mientras se avanza hacia un turismo más limpio, que reduce la huella de carbono y promueve la conciencia ambiental.

La expansión del Corredor Verde se suma a otras estaciones que el programa Porsche Destination Charging ha impulsado en Chile, en lugares como Casa Costanera en Vitacura, Viña Montes en Colchagua, Valle Escondido y Solo Carnes en Concepción.

Con esta nueva etapa, Porsche reafirma su liderazgo en la transición hacia la electromovilidad en el país, acercando su propuesta a un público que busca experiencias premium, pero también alineadas con la sustentabilidad. El Valle del Maipo, con su riqueza cultural y enoturística, se convierte así en el escenario ideal para seguir impulsando un modelo de movilidad que une tradición y futuro.

Más sobre:NoticiasCorredor VerdePorscheValle del MaipoElectromovilidadTurismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados
Chile

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel
Negocios

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia
Mundo

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse