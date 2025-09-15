Porsche expande Corredor Verde al Valle del Maipo y refuerza electromovilidad para el turismo

A poco más de un año de haber puesto en marcha el Corredor Verde en la Región de O’Higgins, Porsche da un nuevo paso en su estrategia de electromovilidad con la apertura de un cargador en Viña Santa Rita, ubicada en Altos de Jahuel.

Este hito marca el inicio de la segunda fase del proyecto, que ahora conecta el Valle del Maipo, una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas de Chile, con infraestructura diseñada para la carga de vehículos eléctricos.

La iniciativa busca integrar la electromovilidad en experiencias turísticas de alto nivel. A los visitantes se les ofrece la posibilidad de recorrer viñas y hoteles de la zona con la confianza de contar con cargadores disponibles y gratuitos para clientes Porsche. La red en el Valle del Maipo incluirá también Viña Pérez Cruz, Hotel Majadas de Pirque y Viña Tarapacá, fortaleciendo la conexión entre cultura, patrimonio y movilidad sustentable.

El despliegue se realiza en alianza con Copec Voltex y Big Magazine, consolidando un modelo que ya había demostrado éxito en su primera etapa. Tal como ocurrió en O’Higgins, la combinación de socios estratégicos permite asegurar una infraestructura confiable, de calidad y adaptada a las necesidades de quienes apuestan por la conducción eléctrica.

Cada punto cuenta con cargadores de hasta 7,4 kW, capaces de atender los trayectos típicos de la zona. Pero más allá de los números, el proyecto simboliza una nueva forma de viajar: recorrer rutas patrimoniales mientras se avanza hacia un turismo más limpio, que reduce la huella de carbono y promueve la conciencia ambiental.

La expansión del Corredor Verde se suma a otras estaciones que el programa Porsche Destination Charging ha impulsado en Chile, en lugares como Casa Costanera en Vitacura, Viña Montes en Colchagua, Valle Escondido y Solo Carnes en Concepción.

Con esta nueva etapa, Porsche reafirma su liderazgo en la transición hacia la electromovilidad en el país, acercando su propuesta a un público que busca experiencias premium, pero también alineadas con la sustentabilidad. El Valle del Maipo, con su riqueza cultural y enoturística, se convierte así en el escenario ideal para seguir impulsando un modelo de movilidad que une tradición y futuro.