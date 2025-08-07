Porsche lanza segunda etapa del Corredor Verde O’Higgins

A un año de su inauguración, Porsche presenta la segunda etapa del Corredor Verde O’Higgins, un proyecto que consolida su apuesta por la electromovilidad de alto estándar en Chile. En esta nueva fase, la marca alemana incorpora beneficios exclusivos para sus clientes en los principales destinos turísticos conectados por esta red de carga.

La red ya permite recorrer más de 200 kilómetros con energía 100% eléctrica, gracias a sus 10 estaciones Porsche Destination Charging, cada una equipada con cargadores de hasta 22 kW. Estas se encuentran distribuidas estratégicamente en lugares emblemáticos de la región: desde la zona cordillerana en Machalí, pasando por el Valle de Colchagua, hasta la costa de Pichilemu y Matanzas.

Entre los beneficios de esta etapa, destaca que los usuarios de Porsche podrán acceder a descuentos en hoteles como Noi Blend, Casa de Campo, Hotel Surazo, El Buda Lodge, Cuarzo Lodge y la experiencia en Viña Viu Manent.

“En Porsche, entendemos la electromovilidad como un ecosistema. No basta con tener un auto eléctrico de alto rendimiento: hay que asegurar una experiencia integral”, afirma Vicente Díaz, Brand Manager de Porsche en Chile.

El Corredor Verde O’Higgins ha sido desarrollado en alianza con Copec Voltex, Big Magazine, Sernatur y el Gobierno Regional de O’Higgins. Además, demuestra cómo la movilidad eléctrica puede integrarse naturalmente al desarrollo local, generando valor para las comunidades.

“Esta segunda etapa no solo mejora la experiencia de nuestros clientes. También posiciona a Chile como un referente regional en innovación aplicada al turismo”, agrega Díaz.

Porsche reafirma así su liderazgo en electromovilidad, apostando por una forma de viajar que combina tecnología de punta, conciencia ambiental y experiencias inolvidables.