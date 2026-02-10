SUSCRÍBETE POR $1100
    Porsche pisa el freno y analiza congelar proyectos eléctricos

    La nueva administración de la marca alemana considera pausar los proyectos de los Boxster y Cayman eléctricos, además del Cayenne de siete plazas, en medio de un escenario marcado por baja demanda, altos costos y tensiones comerciales.

     

    Porsche decidió bajar la velocidad. A poco de asumir, su nuevo CEO, Michael Leiters, analiza paralizar varios lanzamientos relevantes, entre ellos el Boxster y Cayman eléctricos, además del futuro Cayenne de siete plazas, debido a que no entregarían los dividendos que existían a la hora de promoverlos. La estrategia ahora parece tener el foco puesto en la rentabilidad de los modelos destinados a Europa.

    Durante años, el proyecto 718 eléctrico (Boxster y Cayman) fue presentado como un paso clave en la transición de la marca. Hoy, ese desarrollo quedó en pausa. El mercado europeo no está absorbiendo vehículos eléctricos al ritmo esperado y los costos de desarrollo se elevaron por sobre lo proyectado. A eso se suma la caída de ventas en China, donde las marcas premium locales han ganado espacio gracias al apoyo estatal, afectando directamente a fabricantes europeos.

    Boxter

    El impacto externo

    El contexto internacional tampoco ayuda. Estados Unidos activó aranceles para vehículos importados desde Europa, una medida que golpea con fuerza a Porsche y Audi. A diferencia de BMW y Mercedes, que producen sus SUV de alta gama en territorio estadounidense, Porsche enfrenta mayores dificultades para competir en ese mercado. En este escenario, el Cayenne eléctrico de siete plazas, conocido como K1, también quedó en revisión, a la espera de una señal más clara del mercado y de la evolución política.

    Mientras algunos proyectos se congelan, otros avanzan con cautela. Porsche dio luz verde a un nuevo SUV híbrido de tamaño medio que acompañará al Macan eléctrico, cuyas ventas han sido estables, aunque lejos de las proyecciones iniciales. En paralelo, el Cayenne de combustión seguirá a la venta junto a su versión eléctrica, pese a tratarse de modelos técnicamente distintos.

    El Porsche 911, en tanto, permanece al margen de estos ajustes. Seguirá comercializándose fuera de Europa y se perfila como el último modelo a combustión de la marca antes de un eventual paso definitivo a la electrificación.

