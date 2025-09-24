Porsche pone reversa: mantienen los Cayman y Boxster de combustión

Hace unos años, Porsche aseguró que las nuevas versiones los 718 Cayman y Boxster sería 100% eléctricas. Muchos levantaron las cejas y varios clientes plantearon sus resquemores.

A tanto llegaron las observaciones, y también la evidencia del comportamiento del mercado, que a la marca alemana no le quedó otra que anunciar que mantendrá los motores de combustión interna en la nueva generación de estos vehículos, cuya producción está programada para iniciarse dentro de los próximos meses.

Por ahora se sabe que el Boxster y el Cayman eléctricos se están desarrollando, con la promesa de que serán más dinámicos y más potentes que los actuales

Entre las versiones que se han conocido a través de los medios, se especula que las variantes S y GTS utilizarán motor eléctrico, mientras que los GT4 GT4 RS, Spyder y Spyder RS seguirán uno de gasolina.

Para cumplir con eso, en todo caso, se plantea la opción. de modificar la plataforma de desarrollo para las versiones eléctricas que se introdujo en 2016.

La actual generación del Boxster y el Cayman dejará de producirse en las próximas semanas, tal como dijo Frank Wiesmann, responsable de comunicación de producto de Porsche Cars North America.

“La producción de todas las variantes actuales del 718 Boxster y 718 Cayman, incluidos los modelos RS, está programada para finalizar en octubre de este año“, aseguró.