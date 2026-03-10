SUSCRÍBETE
    Renault alista 26 nuevos modelos y refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica al 2030

    La marca francesa presentó su hoja de ruta global con nuevos vehículos, electrificación de la gama y una ofensiva en mercados fuera de Europa.

     

    La marca francesa Renault anunció una nueva etapa en su estrategia global con el plan futuREady, una hoja de ruta que proyecta el desarrollo de nuevos modelos, mayor electrificación y expansión en mercados internacionales hacia 2030.

    El anuncio se realizó en el marco del plan estratégico de Renault Group, donde la firma detalló tres ejes para los próximos años: reforzar su presencia en Europa, ampliar la oferta electrificada y aumentar su actividad fuera del continente.

    “Estamos acelerando el próximo ciclo de crecimiento de la marca. Nuestra ambición es fortalecer el liderazgo en Europa, avanzar en electrificación y crecer con mayor velocidad en mercados internacionales”, señaló Fabrice Cambolive, director ejecutivo de la marca.

    Según la compañía, la meta es superar los dos millones de vehículos vendidos al año hacia el final de la década, con cerca de la mitad de esas ventas fuera de Europa.

    En el mercado europeo, la marca proyecta lanzar 12 modelos nuevos antes de 2030. Parte de esa estrategia se apoyará en modelos de segmentos compactos, donde la marca mantiene una presencia histórica.

    Entre los vehículos recientes que forman parte de este impulso aparecen el Renault Clio, el Renault 5 E‑Tech electric y el Renault 4 E‑Tech electric. A ellos se sumará el futuro Renault Twingo E‑Tech electric, que ampliará la oferta en el segmento de autos urbanos.

    En paralelo, la marca prepara una nueva generación de modelos en los segmentos medianos, con opciones híbridas y eléctricas.

    La electrificación como eje

    La electrificación seguirá siendo uno de los pilares de la estrategia. La tecnología híbrida E‑Tech full hybrid continuará presente en la gama incluso después de 2030, tanto en Europa como en otros mercados.

    Para los modelos totalmente eléctricos, la marca trabaja en una nueva plataforma denominada RGEV medium 2.0. Esta arquitectura permitirá desarrollar vehículos con mayor autonomía y sistemas de carga rápida de hasta 800 voltios.

    Según la compañía, algunos modelos podrían alcanzar hasta 750 kilómetros de autonomía, mientras que ciertas configuraciones incluirán sistemas eléctricos con tracción total o extensores de rango.

    En vehículos comerciales también habrá avances. La nueva generación del Renault Trafic E‑Tech electric incorporará arquitectura digital y tecnología de carga rápida.

    Dentro de las propuestas conceptuales, la marca mostró el Renault R‑Space Lab, un prototipo que explora nuevas formas de interacción al interior del vehículo.

    El modelo plantea una cabina modular con pantallas panorámicas y funciones que se controlan de forma similar a un smartphone. El proyecto también evalúa sistemas de asistencia basados en inteligencia artificial para mejorar la experiencia de conducción y seguridad.

    Un SUV pensado para mercados emergentes

    La expansión internacional tendrá otro símbolo: el Renault Bridger Concept. Este prototipo adelanta un SUV compacto que se fabricará en India y que podría comenzar a venderse antes de 2027.

    El modelo mide menos de cuatro metros de largo y propone un diseño robusto, con 200 mm de despeje al suelo y rueda de repuesto exterior. Pese a su tamaño, promete un interior amplio, con 400 litros de maletero.

    El vehículo se ofrecerá con motores a gasolina, híbridos y eléctricos, dependiendo del mercado.

    La marca plantea que, hacia 2030, el 100% de sus ventas en Europa serán electrificadas, mientras que en el resto del mundo esa proporción alcanzaría el 50%.

    Además, el plan contempla 14 modelos nuevos para mercados internacionales, en regiones como América Latina, India, Corea del Sur, Marruecos y Turquía.

    Más sobre:NoticiasRenaultBridger ConceptR‑Space Labautos eléctricosmovilidad eléctricaautos híbridosfutuREady

