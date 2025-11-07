Renault presenta el Twingo E‑Tech, el regreso eléctrico del ícono

El Renault Twingo entra en escena como la reinterpretación de un modelo ha dejado huella desde su lanzamiento en 1992. Su nueva versión E‑Tech revive el espíritu del compacto urbano y aspira a redefinir su segmento gracias a precio más asequible.

Algo de su diseño original permanece, lo divertido y reconocible— con una apuesta clara por la eficiencia, la tecnología y la accesibilidad.

Una de sus características es su carrocería de cinco puertas, con dos asientos traseros independientes con guía deslizante estándar de hasta 17 centímetros y un maletero de 300 litros.

Bajo su estética renovada, se encuentra un motor eléctrico de 60 kW (82 hp) y 175 Nm de torque, sumado a una batería LFP (litio-ferro-fosfato) que ofrece una autonomía estimada de hasta 263 km en ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos.

Es capaz de recuperar la batería completa en poco más de cuatro horas, mientras que su carga rápida a 50 kW puede pasar del 10% al 80% en 30 minutos.

En conectividad, el Twingo E-Tech incorpora dos pantallas (7 pulgadas para el cuadro principal y de 10 para la multimedia), que incluye el sistema OpenR Link con Google Built-in.

También suma el asistente virtual Reno con Chat GPT, climatización automática, controles por voz y conexión inalámbrica a Android Auto y CarPlay.

Las medidas del nuevo Twingo son de 3,79 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,49 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,49 metros. Viene en amarillo mango, verde absolut, rojo absolut y negro brillante.

Para su objetivo de ser un automóvil 100% eléctrico, su por debajo de los 20 mil euros en Europa ($21,6 millones), acercando la movilidad cero emisiones a más conductores sin perder el valor ni la producción europea.

“Para afrontar el reto de ofrecer un coche eléctrico pequeño por menos de 20 mil euros sin renunciar a nuestro camino hacia la descarbonización ni al valor para el cliente, volvimos al espíritu Twingo, ese espíritu que situaba la vida cotidiana, la diversión y el ingenio en el centro del diseño”, comentó Fabrice Cambolive, director general de la marca.