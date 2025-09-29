¿Sabes que es el British Racing Green y que su origen está en el automovilismo?

El verde británico de carreras, conocido mundialmente como British Racing Green (BRG), es mucho más que un tono en la paleta de la industria automotriz. Representa tradición, orgullo y una identidad que nació hace más de un siglo y que hoy sigue vigente en autos de calle, pistas de competición y colecciones de diseño.

Su origen se remonta a 1903, cuando el Reino Unido fue anfitrión de la prestigiosa Copa Gordon Bennett. Debido a las estrictas restricciones de velocidad en Inglaterra, la competencia se celebró en Irlanda, y como gesto de agradecimiento los británicos decidieron pintar sus autos de verde. Así nació una leyenda que, con el tiempo, se consolidó como símbolo del automovilismo inglés.

El BRG nunca fue un único matiz. Existen múltiples variantes bajo ese nombre, pero todas comparten una esencia común que transmite elegancia, deportividad y distinción.

Con los años, el color se convirtió en emblema de numerosas marcas británicas y alcanzó notoriedad global gracias a figuras históricas como Jack Brabham, quien conquistó los campeonatos mundiales de Fórmula Uno de 1959 y 1960 con un monoplaza verde diseñado por John Cooper, el mismo ingeniero detrás del primer Mini Cooper.

Para Mini, la conexión con este color es parte de su ADN. Desde los años 60, cuando el Mini Cooper S triunfó en el British Saloon Car Championship y en tres ediciones del Rally de Montecarlo, el BRG quedó ligado a los grandes hitos de la marca.

La vigencia del BRG se refleja también en la evolución de los modelos modernos de la marca. Desde 2001, Mini ha lanzado cuatro versiones de este tono, adaptadas a los tiempos pero siempre fieles a su esencia clásica. La edición especial del 60º aniversario, presentada en 2019, reforzó ese vínculo histórico con franjas conmemorativas y detalles exclusivos, además de llevar el color más allá de los autos, hacia productos de la colección Mini Lifestyle como maletas, gorras y camisetas.