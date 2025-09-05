SUSCRÍBETE
Se inicia la preventa del Lynk & Co 08, el primer SUV híbrido enchufable de la marca

El vehículo llega en octubre a Chile y desde este viernes 5 de septiembre ya se puede reservar. Viene a sumarse al portafolio de la firma en el país, que ya cuenta con los modelos 06 y 09.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

Anticipándose al debut en el mercado chileno, programado para octubre, se anunció la preventa del Lynk & Co 08, que se inicia este viernes 5 de septiembre y se extenderá hasta el próximo viernes, a través de la página web de la marca en Chile

Este SUV híbrido enchufable promete revolucionar el mercado local y también a sumarse al portafolio de la marca, que ya cuenta con el 06 y 09. La nueva incorporación viene a ser el hermano del medio, gracias a su tamaño intermedio, y con la novedad de ser su primer híbrido enchufable por estos lados.

“El 08 es un modelo que estábamos esperando con ansias, y también el público. Su nivel tecnológico, autonomía combinada de más de 1.100 km y diseño de vanguardia lo convierten en un SUV sorprendente. Estamos muy expectantes con esta preventa para todos los clientes que nos han preguntado por él”, asegura Catalina Etchegaray, gerente de Marketing de Lynk & Co Chile.

El nuevo Lynk & Co 08 está desarrollado sobre la plataforma CMA (Compact Modular Architecture), con medidas de 4.820 mm de largo, 1.915 mm de ancho y 1.685 mm de alto, además de un maletero de 540 litros que puede ampliarse a 1.254 litros.

Combina un motor gasolinero turbo de 1.5 litros y 137 Hp con otro eléctrico de más de 208 Hp, alcanzando una potencia conjunta de 345 Hp, gestionada por una transmisión automática 3DHT Evo de tres velocidades.

Su batería de 39,6 kWh (tipo NMC) permite recorrer 200 km en modo 100% eléctrico y, junto al motor a combustión, otorga la destacada autonomía total de 1.100 km. Además, soporta carga en corriente alterna de 11 kW y en corriente continua de hasta 85 kW: en un enchufe rápido puede cargar del 10 % al 80 % en solo 33 minutos.

El modelo se ofrecerá en cinco colores y dos versiones: Pro y Halo, con precios de preventa de $37.990.000 y $39.990.000, respectivamente.

