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    Seat renueva Ibiza y Arona en Chile con más diseño, tecnología y espíritu urbano europeo

    La actualización de los emblemáticos modelos refuerzan la apuesta de la marca por el segmento compacto y SUV en Chile.

     

    El portafolio de Seat en Chile tiene dos nuevas versiones de dos de sus modelos tradicionales, como lo son el Ibiza y el Arona, cuyas actualizaciones son profundas en materias diseño, calidad interior, tecnología y equipamiento.

    Fabricados en la planta de Martorell, en Barcelona, ambos buscan responder a las exigencias actuales del mercado, apostando por una combinación de diseño europeo, eficiencia mecánica y conectividad para el uso diario.

    Seat Ibiza: el hatchback urbano evoluciona

    Con más de 40 años de historia y seis millones de unidades vendidas en el mundo, el Seat Ibiza sigue siendo uno de los nombres más reconocidos del segmento compacto europeo. En esta nueva actualización, el modelo adopta una estética más moderna y deportiva.

    En el exterior destaca una nueva parrilla hexagonal con detalles diamantados, acompañada por faros Full LED más estilizados que aportan una imagen más tecnológica y agresiva. El rediseño del parachoques delantero y las nuevas entradas de aire refuerzan su carácter dinámico, mientras que las llantas Performance de 18 pulgadas elevan su presencia visual.

    La zaga también recibe modificaciones importantes, incorporando un nuevo difusor en tono aluminio oscuro y una firma manuscrita para el nombre Ibiza, otorgándole una identidad más sofisticada.

    En el interior, el salto en calidad es evidente. El habitáculo incorpora materiales suaves al tacto, nuevos tejidos estampados en relieve y detalles más refinados en puertas y tablero. El volante multifunción revestido en cuero perforado y los asientos deportivos tipo Bucket entregan una experiencia más deportiva y confortable.

    A nivel tecnológico, suma cuadro de instrumentos Digital Cockpit de 8 pulgadas y sistema multimedia con pantalla táctil de 8”. Además, el techo panorámico opcional aporta mayor luminosidad y sensación de amplitud.

    Seat Arona: más carácter para el SUV urbano

    El Seat Arona evoluciona manteniendo su esencia de SUV compacto pensado para la ciudad, pero incorporando una imagen más robusta y moderna.

    El frontal presenta una parrilla de mayor tamaño y nuevos faros Full LED ubicados en una posición más alta, lo que mejora tanto la visibilidad como la percepción de robustez. Los elementos protectores negros que recorren toda la carrocería enfatizan su perfil aventurero, mientras que las barras de techo y marcos oscuros aportan una estética más sofisticada.

    El diseño posterior también se actualiza con un nuevo parachoques y detalles deportivos en color aluminio oscuro, manteniendo una apariencia sólida y juvenil.

    En el interior comparte gran parte de las mejoras del Ibiza, incluyendo materiales de mejor calidad, nuevas texturas, iluminación ambiental y una experiencia digital más intuitiva.

    Motor eficiente y seguridad

    Ambos modelos incorporan un motor 1.0 TSI de tres cilindros con 116 hp y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión DSG de siete velocidades. Esta combinación busca ofrecer eficiencia en ciudad y un manejo ágil en carretera.

    El conjunto mecánico se complementa con modos de conducción Seat Drive Profile -Eco, Normal, Sport e Individual- permitiendo adaptar la respuesta del vehículo según cada necesidad.

    En seguridad, tanto Ibiza como Arona incluyen seis airbags, además del sistema Front Assist de frenado autónomo de emergencia, reforzando el enfoque práctico y seguro para la conducción diaria.

    Los nuevos Seat Ibiza y Seat Arona ya están disponibles en Chile con precios desde $21.490.000 y $22.990.000 respectivamente, incluyendo bonos de lanzamiento.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosSeatIbizaAronaSUVHatchback

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