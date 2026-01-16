Semáforos en revisión: la consulta que abrió el MTT para actualizar normas técnicas

Hasta el 30 de marzo de 2026 estará abierta la consulta pública impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para actualizar las Especificaciones Técnicas de los semáforos en Chile. El proceso, liderado por la Coordinación SIT-UOCT, busca recoger aportes de la industria, municipios y actores técnicos, con el fin de ajustar la normativa que regula estos sistemas presentes en calles y avenidas de todo el país.

La iniciativa apunta a revisar aspectos clave de la operación de los semáforos, considerando los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias en la gestión del tránsito urbano.

Uno de los ejes del documento en consulta es la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a los semáforos. En particular, se aborda la interconectividad y la operación remota mediante Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), herramientas que en la actualidad resultan necesarias para la gestión del tránsito desde centros de control y para una mejor respuesta ante contingencias viales.

El borrador también pone atención en la seguridad operacional de los sistemas semafóricos, considerando el rol que cumplen en la movilidad diaria de las ciudades. En este ámbito, se propone reforzar medidas como los respaldos energéticos, con el fin de asegurar continuidad de funcionamiento ante cortes de suministro u otras fallas.

La seguridad vial es otro de los puntos abordados. El texto plantea una actualización de los elementos lumínicos, avanzando hacia el uso de tecnología LED, que permite mejorar la visibilidad de las señales y reducir el consumo energético, aspectos relevantes tanto para conductores como peatones.

Junto con lo técnico, el documento busca reducir diferencias normativas entre regiones, alineando criterios de diseño, instalación y operación de semáforos. Esto apunta a disminuir ambigüedades y facilitar la implementación de los proyectos por parte de empresas, municipios y organismos técnicos.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El MTT destacó que se trata de un borrador abierto a revisión, que considera clave incorporar la experiencia práctica de quienes trabajan en el área. El proceso permitirá ajustar criterios, detectar mejoras y asegurar que la normativa final sea coherente con las tecnologías disponibles en el mercado.

Las observaciones podrán enviarse a través del sitio de la Subsecretaría de Transportes, en la sección Consultas Ciudadanas, o al correo consultas.semaforos@mtt.gob.cl.